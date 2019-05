Der Mann soll ausgeborgte Arbeitsmaschinen, Autos und einen Kfz-Anhänger nicht zurückgebracht, sondern verkauft haben, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Der serbische Staatsbürger soll die ihm zur Last gelegten Tathandlungen von November 2018 bis April 2019 gesetzt haben. Er war umfassend geständig. Die Arbeitsmaschinen, Kfz und den Anhänger habe er demnach in der Slowakei und in Serbien verkauft, so die Polizei.