50.000 badeten im Citysplash

Damit Wasserratten nicht auf dem Trockenen sitzen müssen, öffnete die Aquacity bereits ein paar Tage, bevor das Citysplash seine Tore zusperrte. Die Saison im Hallenbad lief laut Stadt mit gut 1.000 Besuchern an den ersten Tagen gut an. Besonders Schulen und Vereine seien treue Gäste. Citysplash-Besucherinnen und -Besucher zählte die Stadt rund 50.000 über den Sommer – das sind so viele wie zuletzt in der Vor-Covid-Saison 2019.

Was das Badevergnügen trübt, ist die Energiekrise. Bäderleiter Martin Fuchs nahm gerade erst an einem zweitägigen Bäder-Forum in Wien mit Bäder-Betreibern aus Österreich und Deutschland sowie internationalen Fachleuten teil. „Die Fragestellungen sind für alle Städte gleich – hier hat noch niemand ‚die Lösung‘ gefunden“, heißt es von der Stadt. Die Hoffnung liegt auf bundesweiten beziehungsweise EU-weiten Maßnahmen.

Allerdings hat die Aquacity in St. Pölten einen Vorteil beziehungsweise Vorsprung: Bereits 2017 wurde eine Optimierung im Bereich der Gebäude- und Schwimmbadtechnik durchgeführt. Die Einsparung jährlich beträgt mindestens 140.000 Euro, wobei man aktuell sicher deutlich darüber sei.

Trotzdem stellt die aktuelle Situation das Budget der Bäderverwaltung vor Herausforderungen. Sie hat sich deswegen dazu entschieden, das Aqua-Zumba-Angebot entfallen zu lassen.

Bei den anderen Angeboten und Dienstleistungen kommt es zu keinen Einschränkungen, so findet etwa das Babyschwimmen wie gewohnt statt.

