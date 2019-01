Zum ersten Mal seit der Eröffnung vor 27 Jahren waren 2018 mehr als 600.000 Besucher im Veranstaltungszentrum. Das toppt den bisherigen Rekord von vor vier Jahren mit 567.995 Gästen. „Diese Zahlen geben unserer Entwicklung zu einem vielfältigen Multispartenhaus recht“, jubelt VAZ-Manager René Voak über den neuen

Spitzenwert. Dass im Vorjahr 607.943 Gäste am VAZ-Areal gezählt werden konnten, sei dem Andrang beim Davis-Cup, bei ausverkauften Shows wie von Thommy Ten und Amélie sowie Konzerten mit etwa Italo-Legende Zucchero zu verdanken. „Und natürlich dem Frequency-Gästerekord.“

Ein Ergebnis wie dieses werde es in den nächsten Jahren aber nicht mehr geben, prophezeit Voak. „Im Vorjahr gab es gehäuft Großereignisse wie eben den Davis-Cup.“ An 349 Tagen wurden 2018 insgesamt 281 Veranstaltungen über die Bühne gebracht – darunter 26 Großkonzerte, 92 Kongresse, 20 Sportevents und acht Bälle. Um bei den Events weiter den Standard halten zu können, sei die derzeitige Attraktivierung des VAZ unumgänglich, so Voak. „Man kann die heutigen technischen Anforderungen an einen Veranstaltungsort nicht mehr mit jenen vor einigen Jahren vergleichen.“

Neues Restaurant ist im April bezugsfertig

Bis zur WISA Mitte April sollen das neue Restaurant im Erdgeschoß und die Produktionsbüros im ersten Stock bezugsfertig sein. Nach der Messe wird das Foyer umgestaltet und der neue Bühnenturm nördlich der Halle B errichtet. Mit dem Umbau erhöht sich auch das Fassungsvermögen des VAZ.

Den Erfolg will Voak im attraktivierten VAZ mit bewährten Events sowie neuen Veranstaltungsformaten ausbauen. „Auch wenn es immer schwieriger wird, Neues anzubieten.“