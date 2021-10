72 Stunden ohne Kompromiss: Jugend drei Tage voll im Einsatz

„Wir mischen mit!“ war das Motto der Jugendlichen in den „72 Stunden ohne Kompromiss“, organisiert von der Katholischen Jugend mit youngCaritas und Hitradio Ö3. Und mitgemischt haben die Jugendlichen ganz ordentlich bei der Sozialaktion in St. Pölten.

25 Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs der HTL waren mit Lehrerin Ale xandra Seirek gleich an vier Emmaus-Standorten im Einsatz. Sie bauten eine Plattform im Baum in der Cityfarm, malten aus im Frauenwohnheim und in der Jugend-Notschlafstelle COMePASS und verlegten einen neuen Boden im Wohnheim in der Her zogenburger Straße.

Ökologisch gegartelt hat eine Gruppe des Mary-Ward-Privatgymnasiums und die Jugendlichen schufen auch ein Insektenhotel und Palettenmöbel.

In der Lehrküche des Caritas-Bildungszentrums verkochten HLA-Schülerinnen Lebensmittelspenden und verkauften das Ergebnis am Wochenmarkt. Das Geld kommt Familien in Krisen zugute. Geld für den guten Zweck haben auch HLS-Schülerinnen mit Upcycling erwirtschaftet. Sie schufen aus Material vom Müllplatz Neues und verkauften es in der Stadt.