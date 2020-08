Für Herbst und Winter 2020 schaut es schlecht aus mit den traditionellen Festen. „Das Kellergassenfest, das für den 7. November geplant war, werden wir coronabedingt nicht durchführen. Eine Alternativveranstaltung ist in den engen Kellerstollen nicht möglich“, bestätigt Eva Prischl, die mit ihrem Team vom Tourismusbüro seit Jahren das beliebte Weinfest in den Rendlkellern organisiert. St. Pöltens Tourismuschefin verspricht dafür im nächsten Jahr zwei Kellergassenfeste, eines am 26. Juni und eines am 13. November 2021.

Sicher ist auch, dass St. Pölten heuer auf den laut Falstaff-Voting schönsten Weinachtsmarkt Österreichs verzichten muss. Schweren Herzens gab Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Absage von „Weihnachten im Park“ für heuer bekannt: „Wir wollen das Risiko nicht eingehen und auch mit gutem Beispiel vorangehen.“ Der Weihnachtsmarkt sei gerade für seine Gemütlichkeit bekannt und das nahe Zusammenstehen bei den Ständen sei einfach zu gefährlich.

Ob St. Pölten generell zu Weihnachten auf seine gemütlichen Märkte verzichten muss, ist noch offen. „Wir arbeiten an einem Konzept“, erklärt Michael Bachel vom St. Pöltner Veranstaltungsservice. Die Stadt müsse sich an die dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Regeln halten. „Können wir die erfüllen, wird es einen Christkindlmarkt in St. Pölten geben“, so Bachel.