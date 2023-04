Ältester Mann Österreichs aus St. Georgen am Steinfelde verstorben

Jedes Jahr war der Geburtstag von Franz Wielander Stadtgespräch. Denn der St. Georgener war der älteste Mann Österreichs und er sechsälteste Mensch im Land. Jetzt ist er im 110. Lebensjahr friedlich eingeschlafen.

Als Franz Wielander geboren wurde, war die Welt noch eine andere. Am 21. Jänner 1914 erblickte er das Licht der Welt. Damals hatte noch nicht einmal der Erste Weltkrieg begonnen. In den Zweiten Weltkrieg sollte er selbst einrücken. Nach zwei Jahren Kriegsgefangenschaft kehrte er auf 44 Kilogramm abgemagert zurück. Ein Jahr bevor es für ihn in den Krieg ging, lernte er seine Gattin Hermine kennen. Sie waren 77 Jahre verheiratet, bevor sie im Jahr 2017 verstarb.

Nach dem Krieg errichtete der gelernte Maurer sein Eigenheim in St. Georgen am Steinfelde, wo er bis zum Schluss lebte. Dort wurde er von seinem Sohn Tudi und seiner Schwiegertochter Kathy betreut.

Das Begräbnis von Franz Wielander findet am Freitag, 21. April, um 13.30 Uhr in der Aufbahrungshalle in St. Georgen am Steinfelde statt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.