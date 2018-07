Nicht überall kommt die aktuelle Life-BallWerbekampagne „I know my status“ mit bemalten Stars wie Eva Herzigova gut an. Denn die New Design University sieht in der Fotoreihe deutliche Parallelen zu den Entwürfen von Sarah Kreuz. Die Studentin hatte Etiketten für die vorjährige Life-Ball-Weinedition entworfen. Kreuz‘ Sujets mit plakativen schwarzen Botschaften auf blanker Haut wurden zwar 2017 nicht auf den Weinflaschen verewigt. Sie waren aber Gery Keszler und dem Life-Ball-Büro präsentiert worden.

„Ich bin mit Freude und viel Enthusiasmus an dieses Projekt herangegangen – zumal es nicht nur mich als aufstrebende Designerin weiterbringt, sondern auch einem sozialen Zweck dienen hätte sollen. Umso enttäuschender ist es, dass die Arbeit einer engagierten Studentin nicht ernst genommen wird“, ärgert sich Kreuz.

Die Parallelen zwischen ihrem Werk und der Kampagne sind für die Grafik- und Informationsdesign-Studentin eindeutig. NDU-Rektor Herbert Grüner stellt sich hinter sie: „Unserer Ansicht nach wurde nicht nur eine abstrakte Idee, sondern die grundsätzliche Gestaltung von Sarah übernommen.“ Dieser solidarischen Haltung verleiht auch eine Foto-Serie Ausdruck: Grüner und weitere Personen aus dem NDU-Team ließen sich – mit Bodypaintings versehen – zusammen mit Sarah Kreuz fotografieren.

Die NDU habe versucht, Kontakt aufzunehmen. „Geantwortet hat aber nur ein Anwalt“, betont Herbert Grüner. Von einer Klage sieht die Privatuniversität aber ab. „Uns geht es um die Anerkennung und Wertschätzung der Kreativleistung.“ Kreuz will vor allem künftigen Designern zeigen, dass es wichtig ist, für seine Rechte einzustehen: „Es ist mir ein Anliegen, auf die Copyright-Problematik unter Künstlern aufmerksam zu machen.“

Die Idee, Botschaften auf der menschlichen Haut zu transportieren, stamme ursprünglich weder von Sarah Kreuz noch von der Agentur hinter den Sujets, reagiert

Life-Ball-Managerin Doris Pommerening nach NÖN-Anfrage auf den Unmut in der NDU. Weder die Agentur noch der britische Starfotograf Rankin würden Kreuz’ Motive kennen. Nach mehreren Ideen entschied erst Rankin bei der Umsetztung im April, die vorher geplante leuchtende Schreibschrift in schwarze Druckschrift abzuändern. „Das Werk von Sarah Kreuz wurde bei dem Entwurf und der Fertigstellung der Bildsujets und der Kampagne überhaupt nicht wahrgenommen“, betont Pommerening.