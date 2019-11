Die Fieberkurve der Gemeinderäte sprunghaft steigen ließ ein Zusatzantrag der VP zum Thema ärztliche Versorgung in der Stadt. Ausgangspunkt war die Diskussion beim Tagesordnungspunkt über die Nachbesetzung des schulärztlichen Dienstes.

Seit 2015/2016 ist es nicht mehr möglich gewesen, wie gesetzlich vorgesehen jeden der 3.600 Schüler in den Pflichtschulen jährlich zu untersuchen. Den Amtsärzten mangelte es an Zeitressourcen, nur 1.600 Schüler wurden untersucht. Der Gemeinderat beschloss die Beauftragung zweier zusätzlicher externer Ärzte für das laufende Schuljahr. „Seit Jahren verstößt die Stadtverwaltung gegen das Schulunterrichtsgesetz“, brachte VP-Stadtrat Markus Krempl-Spörk die Debatte ins Rollen. Bürgermeister Matthias Stadler entgegnete, dass trotz monatelanger Stellenausschreibung keine entsprechende Bewerbung für einen Amtsarzt eingelangt sei. „Der schulärztliche Dienst muss nun zur Gänze an Externe vergeben werden“, so Stadler.

Die ÖVP nutzte die Aufregung, um die Diskussion auf einen allgemeinen Ärztemangel überzuleiten. Sie forderte einen Maßnahmenkatalog der Stadt, mit Punkten wie einer Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum oder der Adaptierung von Räumlichkeiten im Besitz der Stadt für Mediziner.

Aus Maßnahmenkatalog wird Arbeitsgruppe

FPÖ und Grüne unterstützten den Antrag. Einem Zusatzantrag von SP-Gemeinderat Gerhard Schatzl folgte eine 35-minütige Sitzungsunterbrechung, um wieder Ordnung in die Diskussion zu bringen. Die SPÖ brachte danach einen neuen Zusatzantrag zum Zusatzantrag der ÖVP ein. Statt eines Maßnahmenkatalogs solle eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderates, Beamten und Experten, Vorschläge zur Verbesserung der medizinischen Versorgung liefern. Der Antrag der ÖVP wurde mehrheitlich abgelehnt, jener der SPÖ einstimmig angenommen.

Ein gewisser Ärztemangel, vor allem im Bereich der Kinderheilkunde, sei im Gesundheitsamt bekannt, erklärt Amtsarzt Edmund Entinger. „Die Stadt hat allerdings nur wenig Einfluss auf diese Situation, da die Besetzung von Kassenplanstellen der Ärztekammer und den Krankenkassen obliegt.“

Von einem Ärztemangel will Barbara Mann von der NÖ Gebietskrankenkasse aber nichts wissen: „Wir haben in Stadt und Bezirk St. Pölten so viele Kassenärzte wie noch nie. Insgesamt haben wir 181 Planstellen für Vertragsärzte. Davon sind derzeit zweieinhalb Kinderarztstellen unbesetzt, diese werden aber von der Ärztekammer für NÖ und der NÖGKK laufend ausgeschrieben.“