Seine Lieder sind für den Verkauf von über 360 Millionen Platten weltweit verantwortlich. Er schreibt seit über 50 Jahren Welt-Hits. Aus seiner Feder stammen, zum Beispiel, „The Air that I breathe“ von den Hollies, Art Garfunkels „99 Miles from LA“, Whitney Houstons „One Moment in Time“ oder „When you tell me that you love me“ von Diana Ross: Albert Hammond. Seine Lieder, die er auch für Tom Jones, Joe Cocker oder Celine Dion schrieb, landeten mehr als 30 Mal in den Charts.

Viele seiner beliebtesten Songs, wie „When I need you“ wurden durch Neuinterpretationen immer wieder zu neuen Hits und damit zu Evergreens. Auch unter seinem eigenen Namen war

Albert Hammond erfolgreich, etwa mit seinen Liedern „The Free Electric Band“ oder „It never rains in Southern California“.

Auf seiner „Songbook-Tour“ bringt der Sänger und Songwriter Albert Hammond den Reichtum seiner Lieder auf die Bühnen der Welt und präsentiert sich als charmanter Entertainer. Auch in der Landeshauptstadt ist er zu hören: Im VAZ gastiert der Star am Freitag, 15. November, 19.30 Uhr.