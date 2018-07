Eineinhalb Jahre nach seiner Empörung über den „Umweltskandal am Glanzstoff-Areal“ drängt FP-Stadtrat Klaus Otzelberger erneut auf eine Lösung für die Ablagerungen auf den WWE-Gründen westlich der Traisen. Er befürchtet weiterhin, der Steuerzahler müsse in Form einer staatlichen Subvention durch den Altlastensanierungsfonds dafür bezahlen. Deswegen drängt er darauf, den „Verursacher der umweltgefährdenden Abfälle zur Verantwortung und zur Kasse“ zu bitten.

Dabei stützt sich Otzelberger auf das zwei Jahre alte Gutachten des Umweltbundesamtes, das auf dem ein Hektar großen Traisenau-Areal Altablagerungen auf einer Fläche von insgesamt 65.000 Quadratmetern beschreibt. Im Osten des Areals bescheinigen die Experten auf einer 14.000 Quadratmeter großen Fläche Grundwasserverunreinigungen mit Mineralölkohlewasserstoffen und Metallen. Die Ablagerungen stammen aus der ehemaligen Kläranlage für die Glanzstoff und sind erst seit Anfang Juli offiziell als Altlast ausgewiesen. Das Umweltbundesamt hatte bereits im August 2016 dem heutigen Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus einen Vorschlag unterbreitet, das Gelände in den Altlastenkataster aufzunehmen.

Damit fällt die Causa nun in den Zuständigkeitsbereich der Altlastensanierungsbehörde des Landes. „Die Wasserrechtsbehörde prüft derzeit juristisch, wer als Verursacher beziehungsweise Verantwortlicher anzusprechen ist“, informiert Bernhard Fischer von der Abteilung Wasserwirtschaft. Das Verfahren werde erfahrungsgemäß mindestens ein Jahr dauern, so Fischer. „Wenn es zu Berufungen kommt, kann das noch länger dauern.“

Sobald geklärt ist, wer für die Sanierung der Altlast herangezogen werden kann und was getan werden muss, könne um eine Förderung aus dem Altlastensanierungsfonds des Bundes angesucht werden, informiert Bernhard Fischer. „Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Verantwortlichen so früh wie möglich bei der Behörde melden, um etwaige Projekte in die Lösungsvorschläge für eine Behandlung der Altlasten miteinfließen zu lassen.“

Schwierige Suche nach Verantwortlichen

Einfach dürfte sich die Suche nach dem Verantwortlichen nicht gestalten: Nur ein Teil der 14.000 Quadratmeter großen Altlastenfläche reicht in die WWE-Gründe, wo ab Ende 2019 im ersten Bauabschnitt 360 Wohnungen errichtet werden sollen. „Wir bauen ohnehin ausschließlich auf den unbedenklichen Flächen“, sieht WWE-Geschäftsführer Robert Hahn keine Probleme. „Sollten wir anderswo etwas finden, werden wir das natürlich selbst entsorgen. So sehen wir uns aber nicht in der Pflicht, weil die Kläranlage auch gar nichts mit uns zu tun hat.“

Der größte Teil der Altlastenfläche im Osten ist im Besitz der GEG Grundstücksentwicklungsgesellschaft, die der Domus Liegenschaftsverwaltungs-Gesellschaft von Glanzstoff-Eigentümer Cornelius Grupp gehört. Glanzstoff-Areal-Verwerter Gerhard Rüsch erklärt, die Kläranlage sei 1971 ordnungsgemäß geschlossen worden. „Wir sehen uns aber auch gar nicht verantwortlich“, betont Rüsch: Die Domus sei nicht Rechtsnachfolger der Enka, die die Kläranlage zuletzt betrieben hatte. „Somit muss sie auch nichts für eine allfällige Sanierung zahlen.“