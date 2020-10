Die letzte Verhandlung vom 13. August wurde vertagt. Der Richter wollte noch weitere Zeugen anhören. Ein Urteil des Schöffengerichts wird daher für heute erwartet.

Der Angriff, der auf einer Überwachungskamera zu sehen ist, hatte sich in den frühen Morgenstunden ereignet. Beim Hantieren mit den Brandbeschleunigern für die Wurfbrandsätze hat sich ein Mitglied des Quartetts verletzt. Der damals 20-Jährige wurde am 19. August des Vorjahres festgenommen. Er geriet ins Visier der Ermittler, als er das SMZ Ost-Donauspital in Wien wegen einer Schulterverletzung aufgesucht hatte. Ihm wird nun versuchte Brandstiftung vorgeworfen.

Die NÖN wird aus dem Gerichtssaal berichten.