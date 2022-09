Akademie der Kultur.Region startet wieder

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Akademie setzt im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg auf Bewährtes, wartet mit einer neuen Fortbildungsreihe auf und schärft ihren Fokus auf ihre Zielgruppen in ganz Niederösterreich: Die Inhalte sollen vor allem Tourismus- und Kulturverantwortlichen, Vereinsfunktionär:innen, Gemeindemitarbeiter:innen sowie Kulturvermittler:innen zugutekommen.

Bei der Auswahl der Vortragenden und Workshop-Leiterinnen und -Leiter hat Akademie-Leiterin Helga Steinacher verstärkt darauf geachtet, dass die Inhalte praxisorientiert sind und den Teilnehmenden in Form wesentlicher Tipps und konkreter Maßnahmen wertvolle Werkzeuge in die Hände gelegt werden.

„Die Herausforderung ist es, bei den Lehrinhalten Kontinuität zu gewährleisten, aber auch auf aktuelle Themen und Situationen flexibel zu reagieren“, erläutert Helga Steinacher. Mit der Auswahl der Expert:innen aus der Medienbranche, aus der Wirtschaft, dem Marketingbereich und dem öffentlichen Dienst gelänge es, fachspezifisch auf dem aktuellsten Stand zu sein und die Teilnehmenden optimal zu servicieren.

Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, betont: „Die Teilnehmenden an unseren Akademie-Angeboten sind wesentliche Leistungsträger:innen und Impulsgeber:innen für ihre Gemeinden, Vereine und Betriebe. Wenn sie darin unterstützt werden, was sie tun, können sie noch gezielter und professioneller die Kulturwelten in ihrem Wirkungsbereich fördern und gestalten. Denn alles, was wir tun und bewirken, hat im weitesten Sinn auch immer mit Kultur zu tun.“

Neues und Bewährtes im Lehr-Programm

Die neue Fortbildungsreihe „Kultur braucht dich!“ macht auch gleich den Anfang im neuen Akademie-Lehrplan: Hier erhalten Kulturamtsleiter:innen, Kulturstadträt:innen, Kulturreferent:innen und Verantwortliche für Kulturangelegenheiten und Kulturwesen Tipps und Anregungen für eine gezieltere Positionierung von kulturellen Aktivitäten in ihren Gemeinden.

Konkret soll der Begriff Kultur veranschaulicht und erklärt werden. Zudem wird vermittelt, welche Kulturaufgaben es in einer Gemeinde zu erfüllen gibt und wie ein Kulturleitfaden für die regionale Kulturarbeit erarbeitet und umgesetzt werden kann.

Beim ersten Modul am 17. September referieren Schrammel.Klang.Festival-Gründer Zeno Stanek, Volkskultur Niederösterreich-Geschäftsführerin Dorothea Draxler und Kulturwissenschaftlerin Siglinde Lang sowie Businesscoach Wolfgang Gramann. In weiteren Modulen kommen Wine+Partners-Geschäftsführerin Dorli Muhr und Reinsbergs Bürgermeister Franz Faschingleitner, ecoplus-Projektmanagerin Doris Grundei, Karin Zizala von der Abteilung 7 – Kulturinitiativen, Museen, Volkskultur des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, der stellvertretende Leiter der Abteilung Kunst & Kultur des Landes Niederösterreich Martin Grüneis sowie erneut Kulturwissenschaftlerin Siglinde Lang zu Wort.

Das Angebot „Kulturvermittlung“ richtet sich an Kulturvermittler:innen und Museumsmitarbeiter:innen. In zwei Workshops bringen ihnen die Schauspieler Marco Antonio Otoya Ormeño und Markus Freistätter den „Überzeugenden Auftritt“ nahe. Mit Benedikt Hochwartner vom MUMOK Wien, Brigitte Tauchner vom SOG Theater, Michael Wilczek vom Karl-Renner-Museum Gloggnitz und Julia Schlager vom Museum

St. Peter an der Sperr, Wiener Neustadt, erfährt man bei „Praxis Kulturvermittlung“ viel Neues und aktuelle Ansätze.

Mit der „Ausbildung zum/r Niederösterreichischen Freiwilligenkoordinator:in“ lernen Vereinsfunktionär:innen und Gründer:innen von Initiativen, wie sie neue Freiwillige gewinnen, einbinden und motivieren können, wie sie Finanzierungsmodelle abseits klassischer Fördermöglichkeiten für sich entdecken und wie sie etwa Anerkennungskultur entwickeln und den eigenen Verein und seine Freiwilligen optimal der Öffentlichkeit präsentieren. Zwölf Vortragende (zwei Referent:innen für jedes Modul) geben abwechslungsreich und aus verschiedenen Perspektiven Einblick in verschiedene Aspekte des Freiwilligenwesens - praxisnah und anwendungsfreundlich mit vielen Tipps, um zukünftigen Freiwilligenkoordinator:innen ein gutes Rüstzeug für ihre engagierte Arbeit mitzugeben.

Dreizehn Profis aus der Medienwelt, dem Social-Media-Bereich, aus dem kommunalen Bereich, sowie Coaches und Schreibtrainer:innen referieren beim Lehrgang „Kommunale Kommunikation“ und geben dabei Tipps und Anregungen für die verschiedensten Kommunikationskanäle. Der Lehrgang richtet sich an Gemeindemitarbeiter:innen und soll helfen, Kommunikationsformen zu entwickeln, die auch richtig ankommen – vom Mailing, über die Gemeinde-Homepage und die klassische Gemeindezeitung bis hin zu Social-Media-Strategien. Zudem werden Aspekte wie etwa der Datenschutz behandelt.

Das Schwerpunktthema „Peripherie“ behandelt die Online-Vortragsreihe „Impuls Regionalkultur & Tourismus“. Themen wie Lebensräume durch Tourismus erschließen und Dorfbelebung durch künstlerische Projekte sollen Stadt- und Gemeinderät:innen mit Kultur- und Tourismusverantwortung sowie auch Mitarbeiter:innen in Tourismusorganisationen ansprechen.

Den Tageslehrgang „Die Gemeindezeitung“ gibt es am Freitag, 30. September im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg. Über die Produktion einer Zeitung, „Quick-Wins“, Layout und Produktion sowie die Optimierung der eigenen Gemeindezeitung referieren NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger, Melker-Löwenpost Chefredakteur Franz Gleiss und Kommunale-Kommunikation-Lehrgangsleiter Wolfgang Gramann.



Überblick:

„Kultur braucht dich!“: ab 17. September, drei Module

„Kulturvermittlung“: ab 28. Oktober, zwei Workshops

„Ausbildung zum/r Niederösterreichischen Freiwilligenkoordinator:in“:

ab 5. November, sechs Module

„Kommunale Kommunikation“: ab 3. Februar 2023, zehn Module

„Impuls Regionalkultur & Tourismus“: ab 23. Februar 2023, drei Online-Vorträge

Anmeldung und Informationen zu den Lehrgängen erhalten Sie unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie@kulturregionnoe.at oder unter www.kulturregionnoe.at.

