Verärgert und erschüttert zugleich sind Barbara und Wolfgang Holzapfel. Ihr Dalmatiner wurde, so ihre Angaben, von einem Listenhund attackiert und schwer verletzt.

Hündin „Ibi“ befand sich gemeinsam mit dem 14 Monate alten Sohn der Familie im Vorgarten des Einfamilienhauses in der Siedlung hinter dem Hammerpark. „Der Kampfhund attackierte unsere Dalmatinerhündin durch den Zaun und verbiss sich in der Schnauze. Der Besitzer des Kampfundes konnte das Tier nicht unter Kontrolle bringen“, schildert Barbara Holzapfel. Minutenlang hätte der Kampfhund auf ihren Vierbeiner eingebissen. Der Besitzer hätte erst nach zahlreichen Tritten auf seinen Hund erreicht, dass dieser vom Dalmatiner abließ. Das Kleinkind kam mit einem Schock davon, die Dalmatinerhündin wurde in der Tierklink St. Pölten notversorgt. „Die Lefze der Hündin weißt aktuell ein großes Loch auf, offen ist ob diese Wunde wieder zuheilt oder ob der Hund sein ganzes Leben lang an den Folgen der Bissverletzung leiden muss“, gibt sie zu bedenken.

Thomas Wiebogen-Wessely, Leiter der Tierklinik St. Pölten, bestätigt die Versorgung des besagten Vierbeiners: „Er hatte eine Verletzung an der Lefze, die stark blutete, aber nicht lebensbedrohlich war. Diese wurde genäht. Mitunter kann bei solchen Bissen eine sekundärmedizinische Versorgung von Nöten sein, wenn Bakterien Entzündungen hervorrufen.“

Holzapfel In Gegenwart des Kleinkindes an diesem Gartenzaun soll Hündin „Ibi“ von einem so genannten Listenhund angefallen worden sein.

Auf der Polizeiinspektion Spratzern wollte man laut Barbara und Wolfgang Holzapfel den Vorfall nicht aufnehmen. Telefonisch hätte man die Auskunft bekommen: „Erst wenn der Hund das Kind beißt, wird eine Anzeige aufgenommen“. „Hierbei handelt es sich um eine Falschauskunft, die Inspektion hätten den Vorfall aufnehmen müssen. Am Strafamt von St. Pölten wurde der Vorfall gemeldet und wird bearbeitet“, meinen sie.

Die NÖN hat bei der Exekutive zum Sachverhalt nachgefragt: „Seitens der Landespolizeidirektion können wir den angesprochenen Vorfall nicht verifizieren und einen etwaigen Anruf bei einer Dienststelle nicht bestätigen. Bei der genannten Örtlichkeit wäre die genannte Dienststelle auch nicht zuständig, da die Örtlichkeit in den Rayon einer anderen Dienststelle fällt“, stellt dazu Polizeisprecher Heinz Holub fest und empfiehlt: „Sollte sich der Sachverhalt so ereignet haben, raten wir dazu, die nächste Dienststelle aufzusuchen und Anzeige zu erstatten. Die Kollegen vor Ort werden dementsprechend die verwaltungsrechtliche oder auch strafrechtliche Verfolgung prüfen und die notwendigen Schritte einleiten.“

Bereits am 22. Dezember soll, betonen Barbara und Wolfgang Holzapfel, derselbe Listenhund einen anderen Hund auf dem Spielplatz in der Handel-Mazetti Straße angefallen haben. Die besorgten Eltern fordern, dass die Behörde nicht länger untätig bleiben, sondern dass das geltende niederösterreichische Hundehaltegesetz endlich zum Tragen kommt. Barbara Holzapfel hat Angst, dass der Hund das nächste Mal ihren Sohn attackiert und verletzt, sogar auf dem eigenen Grund, der durch einen Zaun gesichert ist. „Wie man sieht, lässt sich dieser Hund aber dadurch nicht abhalten“, gibt sie zu bedenken.

„Der Listenhund hat zweifelsohne eine traurige Vorgeschichte, aber dann muss man als Besitzer so viel Verantwortung übernehmen und zumindest dafür Sorge tragen, dass der Kampfhund keine anderen Hunde und Menschen verletzen kann. Oder man muss sich als Besitzer eingestehen, dass man mit dieser Art von Hund überfordert ist. Ein stabiler, artgerechter Beißkorb würde die Gefahr, die von diesem Hund ausgeht, mit einfachen Mitteln enorm reduzieren“, fordert daher Familienvater Wolfgang Holzapfel.

Der Besitzer des Kampfhundes hätte sich bis dato weder entschuldigt oder nach dem Wohl der verletzten Dalmatinerhündin erkundigt. Offen ist auch die Frage, ob die Familie auf der Rechnung für die Behandlung in der Tierklink sitzen bleibt. Die Kosten für die Erstbehandlung belaufen sich laut Barbara Holzapfel bereits auf mehr als 850 Euro, weitere Nachsorgeuntersuchungen folgen.