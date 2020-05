„Ernsthaft? Jetzt reicht‘s aber dann langsam!“ Fassungslos und erschüttert zeigt sich das Team des St. Pöltner Tierschutzvereins und äußerst seinen Unmut auch via Facebook.

Drei Wochen alte Katzenwelpen wurden in einer Kartonschachtel in der Nacht auf Mittwoch vor der Tür des Tierheims in der Gutenbergstraße ausgesetzt. Sie waren laut Tierheim-Mitarbeitern „völlig unterkühlt und mit Futter ausgestattet, das sie nicht einmal fressen können.“

Derzeit kämpft Tierarzt Davor Stojanovic mit seinem Team um das Überleben der Kleinen und hofft sie dann, sobald möglich, an liebevolle Plätze vermitteln zu können.