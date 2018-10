| NOEN

In der Kategorie Kreativbiere war Georg Ludwig nicht zu schlagen: Das fein-würzige Bier mit dem fröhlichen Elefanten am Etikett ist jetzt Staatsmeister, hat mit Limetten-Aroma und Lavendel-Duft die Juroren überzeugt. „Ich bin sehr stolz, schon im zweiten Jahr meiner Brauerei einen Staatsmeistertitel geholt zu haben“, freut sich Brauerin Evelyn Bäck. Mit ihrer „Hopfenspinnerei“ hat sie zusätzlich einen Vize-Staatsmeistertitel geschafft: „Eleonora“ betört mit einem Bouquet von Orangen, Koriandersamen und rosa Pfeffer und erreichte Silber in der Kategorie „Belgische Ales“. Besonders erfreut ist die Braumeisterin, dass zwei Biere mit weniger als 3,5 Prozent Alkoholgehalt, also Leichtbiere“, ausgezeichnet wurden: „Das beweist, dass sich Leichtbiere vor den stärkeren Produkten nicht verstecken müssen, wenn sie gut gemacht sind“, so Bäck.

Die Braumeisterin und Biersommelière kreiert ihre Biere in Walpersdorf und verkauft die Köstlichkeiten seit Kurzem auch in ihrem kleinen Laden auf dem Herrenplatz in

St. Pölten.

Rund 600 Biere wurden heuer bei der Staatsmeisterschaft der Bierbrauer in 17 Kategorien eingereicht, Staatsmeister Georg Ludwig hatte 20 schmackhafte Konkurrenten. „Das war eine der Kategorien mit den meisten Einreichungen“, weiß Bierbrauerin Bäck. Staatsmeister wollen nicht nur Hobbybrauer und kleinere Brauereien werden – „hier reichen durchaus auch einige Großbrauereien ein wie Ottakringer, Stiegl und Zipfer“. So ist etwa Eleonora auf dem Stockerl hinter dem Ottakringer Brauwerk Blond und vor der Horny Betty aus dem Salzburger Gusswerk gelandet. Und Georg Ludwig hat das „Hibiskus Goose“ von Stiegl abgehängt.

Bewertet wird in Blindverkostungen von professionellen Juroren, Biersommelièrs, Brauern und Fachjournalisten.