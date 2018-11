Vor genau einem Jahr wurde die Landeshauptstadt mit der Mobilitätsplakette ausgezeichnet, für ihr Bekenntnis zur umweltfreundlichen Mobilität mit erweitertem öffentlichen Verkehr und verbesserter Rad-Infrastruktur.

Viele St. Pöltner sind noch immer von ihrem Auto abhängig

In der Landeshauptstadt gibt es 571 Pkw pro 1.000 Einwohner, sagt eine Studie des Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die niedrigste Anzahl an Pkw pro 1.000 Einwohner hat Wiener Neustadt mit 551, 590 von 1.000 Kremsern haben ein Auto angemeldet. Niederösterreichweit die meisten Autos gibt es im Bezirk Waidhofen/Thaya mit 720 Pkw/1.000 Einwohner. Der VCÖ betont, dass die teure Auto-Abhängigkeit zum Beispiel durch entsprechende Wohnbaupolitik verringert werden kann. „Wenn Ortskerne gestärkt und Betriebe so angesiedelt werden, dass die Beschäftigten sie auch gut mit Bus, Bahn oder Fahrrad erreichen können, dann sind die Menschen weniger aufs Auto angewiesen, können ihre Ausgaben für Mobilität verringern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, erklärt VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Großes Potenzial hat auch Carsharing

„Bei Wohnhausanlagen kann ein gemeinsamer Fahrzeugpool – von E-Autos über E-Räder und Transportfahrrädern – den Haushalten zumindest ein Zweitauto ersparen. Die beliebten E-Fahrräder in Kombination mit dem Ausbau der Radinfrastruktur erhöhen ebenfalls die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl“, so Gansterer.

St. Pöltens Stadtplaner Jens De Buck bestätigt, dass der Auto-Anteil in St. Pölten im Vergleich zu anderen städtischen Regionen noch immer sehr hoch ist. „Ziel: im Generalverkehrskonzept ist jedenfalls eine weitere Reduzierung der Autos sowohl pro Kopf als auch in der Nutzung in der Stadt.“ Der öffentliche Verkehr mit dem Lup, der Ausbau des Radwegenetzes, die Attraktivierung des öffentlichen Raums zur besseren Nutzung als Fußgänger und Radfahrer stehen ebenfalls auf der städtischen Agenda.