Nur mehr wenige Tage bis zum Ball der Bälle in St. Pölten: Beim Hauptstadtball am Samstag, 11. Jänner, im VAZ können die Gäste wieder zur Lieblingsmusik schunkeln, ausgelassen übers Tanzparkett fegen, sich von Profi-Köchen kulinarisch verwöhnen lassen, edle Getränke genießen, sich gut mit Freunden, Bekannten oder Kollegen unterhalten, netzwerken, die stilvollen Roben der Gäste bewundern, das umfangreiche Showprogramm genießen und vielleicht bei der Tombola den Hauptpreis ergattern.

„Der Hauptstadtball ist für mich der erste Fixpunkt im Veranstaltungskalender eines Jahres und schon fast so etwas wie Kulturgut geworden. Eben die Mutter aller Ballveranstaltungen. Ich genieße jeden Moment dieses Abends“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler auf „seinen“ Ball.

Organisiert wird der Ball vom Team des Veranstaltungsservice St. Pölten unter der Leitung von Michael Bachel. „Auch 2020 dürfen sich die Tanzbegeisterten des Landes wieder auf ein vielfältiges Unterhaltungs- und Showprogramm sowie auf Top-Kulinarik aus den besten Küchen Niederösterreichs freuen. Wir haben auch für die kommende Ausgabe des Hauptstadtballs wieder versucht, die Latte, die wir uns im Jänner 2019 selbst sehr hoch gelegt haben, zu überspringen“, so Bachel, der sich auch auf die neuen Räumlichkeiten freut, die das VAZ nun bietet.

Der Umbau brachte eine Neuaufteilung der Ballsäle. Die erweiterte Halle B wird zum Hauptsaal, wo die Wolfgang Lindner Band spielen wird. In Halle A steht die Schickaria auf der Bühne. In der Halle C sorgen die Dreamers für Stimmung, wohin auch der Jazzkeller übersiedelt. Die besondere Atmosphäre des Jazzkellers wird mit Tüchern und speziellem Licht erhalten bleiben. Der neue Trakt direkt neben dem Haupteingang an der Kelsengasse wird das Haubenrestaurant beherbergen. Die Sektlounge ist wie in den vergangenen Jahren im ersten Stock zu finden, im zweiten Stock befindet sich die NÖN-Disco.

Ball der Superlative mit Haubenküche

Der Hauptstadtball in St. Pölten ist eine der größten Ballveranstaltungen in ganz Österreich, ausgelegt auf 5.500 Gäste. Auf 10.000 Quadratmetern gibt es genügend Platz zum Tanzen und für fast 3.000 Sitzplätze. Fünf Bands spielen Livemusik, zudem gibt es zwei Discos.

Insgesamt 25 Bars und Versorgungsstellen inklusive Fine-Dining-Restaurant und Fingerfood in Hauben-Qualität stehen den Besuchern zur Verfügung.

Gleichzeitig mit dem Einlass um 19 Uhr öffnen sich auch die Tore des Restaurants. „Wir bieten sechs warme Gourmetspeisen, zwei Desserts und feines Fingerfood – von Beef Tatar bis Lobster“, verspricht Genuss-Profi Wolfgang Wutzl. Unter seiner Regie kochen heuer Köche der Gaststätte Figl und des Hotel Schachner für die Gäste. Der Gourmethit des Abends ist heuer das 15-gängige Europa–Buffet, zubereitet von den Haubenköchen. Wer Süßes zum Abschluss oder für Zwischendurch sucht, kann bei Karl Bachinger vor Ort frisch zubereitete Schaumrollen naschen.

Zwei exquisite Vinotheken laden ebenso zum Genießen wie die vielen Bars. So ist auch heuer wieder Lukas Schüller von der Genusswerkstatt mit einer Gin-Bar vertreten, an der er seinen selbst hergestellten Gin in Kombination mit Fingerfood-Variationen auftischt. Zur Erfrischung gibt es das In-Getränk Bärnstein.