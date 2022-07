Bandprojekt "Inklusion" rockt die Bühne

Werbung

Erst beim Sommerfest sorgte die Band der Tagesstätte für Behinderte für beste musikalische Unterhaltung. Nach über 16 Jahren löste Lukas Thenius den Instrumentalpädagogen Franz Weinbacher als Leiter ab.

Seit 2005 gibt es in der Landeshauptstadt eine Kooperation der besonderen Art. Die Musikschule arbeitet bei einem inklusiven Bandprojekt Seite an Seite mit der Tagesstätte für Behinderte. „Alle musikbegeisterten Talente der Tagesstätte bekommen einmal pro Woche die Möglichkeit, in der hauseigenen Band zu musizieren“, freut sich Musikschulleiter Lukas Schönsgibl über die langjährige Zusammenarbeit.

Seit Beginn des Schuljahres leitet der langjährige Musikschulpädagoge Lukas Thenius das Bandprojekt. Er ist Korrepetitor und und unterrichtet Elementare Musikerziehung. Er führt die langjährige Arbeit von Franz Weinbacher weiter. Das Repertoire der Band ist bunt gefächert von Pop bis Rock. „Die Ensemble-Mitglieder sind mit viel Leidenschaft und Spielfreude dabei“, weiß Schönsgibl, der hervorhebt, wie wichtig es ihm ist, eine Musikschule für alle sein zu können.

Erfreut über das Erfolgsprojekt ist auch die Obfrau der Tagesstätte Heidemaria Onodi: „Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit aller Beteiligten ist es uns auch heuer gelungen das Bandprojekt voranzutreiben und Menschen mit Behinderung musikalisch zu fördern.“ In der Tagesstätte wird besonderer Wert auf die individuelle Entwicklung gelegt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.