Die Bildgeschichte hat Vanessa Moser gezeichnet.Restmülltonne (RT):Autsch! Mein Bauch tut vom Plastik so weh.Gelber Sack (GS):Warumso traurig? Haben sie wieder Plastik in dich geworfen?RT:Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es tut so weh.GS:Ich habe eine Idee!Am nächsten Tag versteckt sich RT hinter einem Busch.RT:Hoffentlich findet mich niemand im Versteck.GS:Psst. Komm raus. Unser Plan hat funktioniert!RT:Wirklich?GS:Ja, sie haben das ganze Plastik in mich geworfen. Jetzt bin ich endlich satt.RT:Hoffentlich haben sie endlich gelernt, wie man richtig Müll trennt.GS:Hoffe ich auch.Der Gelbe Sack ist voll und wird abgeholt.