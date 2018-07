Die Pläne für das Bauvorhaben in der Schneckgasse 17, an der Ecke zur Steinergasse, sind fertig. Dort werden 35 neue Wohnungen bis Mitte 2020 errichtet. Immobilienentwickler Manfred Wohlmetzberger baut ein viergeschoßiges Wohnhaus mit zusätzlichen Dachgeschoß-Maisonetten an das Gebäude Schneckgasse 15 an. „Dadurch entsteht eine attraktive Wohnhausanlage mit einem gemeinsamen Innenhof“, erklärt Wohlmetzberger.

Im Innenhof wird es Autoabstellplätze geben, zusätzlich zur Tiefgarage für die Bewohner. Außerdem ist ein Kinderspielplatz in dieser Wohnhausanlage geplant.

Im Juni 2020 sollen die ersten Mieter einziehen

Die 35 neuen Mietwohnungen sind fast alle mit Balkon oder Terrasse ausgestattet und werden zwischen 45 und 80 Quadratmeter groß sein. Sechs Millionen Euro investiert Wohlmetzberger, der mit seiner Immobilien-Firma Wertikal gegenüber residiert, in sein neuerliches Bauvorhaben in der Altstadt. Die gesamte verbaute Fläche umfasst 2.200 Quadratmeter. Die Pläne hat er bereits bei der Behörde eingereicht, im April 2019 soll Baustart sein.