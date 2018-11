„Das ist schon eine riesengroße Auszeichnung“, zeigt sich Rudolf Rotheneder stolz. Der St. Pöltner IT-Experte bekam bei der „Oracle Open World“ in San Francisco als einziger Österreicher einen Oracle Excellence Award. Der begehrte Preis wurde Rotheneder vom amerikanischen Soft- und Hardwarehersteller Oracle für seine Kompetenz und seine erfolgreichen Projekte in der Kategorie „Leadership in Infrastructure Transformation“ verliehen.

Nominiert wurde Rotheneder von einem Manager von Oracle, der den St. Pöltner ursprünglich „nur“ als Vortragenden geladen hatte. „Ich hatte keine großen Erwartungshaltungen. Umso mehr freute ich mich über den Preis, da die anderen Preisträger allesamt aus großen Konzernen sind.“

Rotheneder führt seit 2007 seinen Kleinbetrieb cons4you als Nachfolgefirma seiner 1988 gegründeten Rotheneder Gesmbh. Mit dieser war der

St. Pöltner für die Entwicklung der Flugschreiber-Auswertung für Austrian Airlines und Lauda Air verantwortlich. Aktuell betreut er namhafte Rechenzentren und IT-Abteilungen im privatwirtschaftlichen und im öffentlichen Bereich.