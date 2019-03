Mit den ersten Sitzmöbeln in der Kremser Gasse setzten Bürger mit professioneller Hilfe die erste Idee der Stadtoasen-Workshops für eine grünere Stadt um. Unter der Leitung von Landschaftsdesigner Ralf Dopheide bereiteten St. Pöltner die Holzkonstruktionen im Sonnenpark vor und stellten sie in der City auf.

In den Sitzgelegenheiten werden Brombeeren, Ribisel und Kiwi gepflanzt, auf einem Alugitter wachsen Kletterpflanzen in die Höhe. „Damit wollen wir zum Sitzen und zum gesunden Naschen einladen“, so Dopheide. Die ursprünglich angedachte „mobile Allee“ mit Bäumen in Trögen wird nicht umgesetzt, die Realisierung von mit Kletterpflanzen begrünten Laternen prüft die Stadt noch.

Auch am Robinson-Spielplatz waren die Workshop-Teilnehmer aktiv: Hier legten sie einen „Früchtchenweg“ mit Naschbarem an und bereiteten einen Feldahorn-Tunnel vor. Im Mai sollen dann Balancierstangen errichtet werden. -mk-