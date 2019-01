Noch gibt es keinen fixen Zeitpunkt für die Installierung des Gestaltungsbeirates für neue Bauprojekte in der Innenstadt – dem Vernehmen soll es aber vor den Sommerferien dazu kommen. Letzten Sommer hatte Stadtplaner Jens de Buck noch gehofft, das Konzept im Herbst dem Gemeinderat vorlegen zu können. Damit hätte das Gremium bereits 2018 erstmals tagen und die ersten Neubauten beurteilen sowie ihre Bauträger beraten können.

Wegen „einer Vielzahl an Projekten und dem jahreszeitbedingten Krankheitsausfall von Mitarbeitern“ gebe es eine Verzögerung, wie Jens de Buck nun auf NÖN-Nachfrage berichtet. Die Stadtplanung arbeite weiter am Konzept für das Gestaltungsgremium, erläutert de Buck.

„In den Prozess gehören viele Stellen und Personen einbezogen, deshalb erfordert so etwas die notwendige Zeit. Manchmal auch länger, als ich gerne hätte“, bedauert de Buck. Wie viele Mitglieder im Gremium sitzen werden und wie oft der Beirat tagen wird, um eingereichte Projekte zu besprechen, könne er daher derzeit noch nicht sagen.

Für Schutzzonen-Plan durch Stadt marschiert

Die Stadtplanung arbeitet auch am Konzept für die Schutzzone, das erhaltenswerte Gebäude definiert. „Inzwischen wurden die Begehungen in den weitläufigen Bereichen der Katastralgemeinde St. Pölten fortgesetzt“, verrät Jens de Buck. Als Ergebnis sei bereits ein vorläufiger Plan für die interne Abwicklung von Bauansuchen erarbeitet worden. Der weitere Fahrplan bis zur Einführung werde aber erst in der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe erörtert.