Die magische Marke von 20 Lokalen könnte das Beislfest-Team in diesem Jahr knacken. Neu an Bord sind bei der 16. Auflage des Fortgehformats das Schau.Spiel, Rajput und die Souvlaki Bar. „Damit nehmen bereits 18 Beisl am Fest teil“, zeigt sich Denise Thiery begeistert. Thiery und ihre Mit-Veranstalterinnen Valerie Sieberer und Sandra Axinte sind derzeit mit drei weiteren Lokalen im Gespräch. „Wir haben da ein gutes Gefühl.“

Beim diesjährigen Fest am 5. und 6. Oktober führen die Fest-Damen einen Stempelpass ein. „Das wird eine Challenge“, kündigt Sandra Axinte an: „Holt man sich in jedem Beisl einen Stempel, winkt dem Sieger am Ende ein Spezial-Preis.“

Die After-Show wird es wieder im Egon geben, auch eine Lokal-Tour mit dem Bummelzug ist wieder vorgesehen.