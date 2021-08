Entwurzelte Bäume, überflutete Keller und überschwemmte Straßen. Bürger, die versuchen, ihr Hab und Gut zu retten. Unwetterkatastrophen werden mehr. Vor allem lokale Starkregenereignisse sorgten in letzter Zeit kurzfristig für Ausnahmesituationen. Doch ist die Landeshauptstadt für ein „Blackout“ gerüstet?

Peter Puchner ist St. Pöltens Katastrophenschutzbeauftragter. Im Bereich Hochwasser und Starkregen habe die Stadt gut vorgesorgt: „Vor allem die Auffangbecken zeigten bei den letzten Unwettern ihre Wirkung.“ Mit den Blaulichtorganisationen wurde ein digitaler Katastrophenschutzplan erarbeitet, ein Krisenstab tritt im Katastrophenfall zusammen. „In diesem sitzen Experten aus verschiedensten Einsatzorganisationen, auch Vertreter des Bundesheeres“, erklärt Puchner. Einsatzleiter ist der Bürgermeister.

Die Bereichsalarmzentrale (BAZ) der Feuerwehr orientiert sich an Wetterwarnungen der Landeswarnzentrale. „So können sich die 14 Freiwilligen Feuerwehren und zehn Betriebsfeuerwehren der Stadt auf eine derartige Lage gut vorbereiten“, stellt Stadtfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Mateusz Fryn fest. In der Katastrophenschutzhalle liegen leere Sandsäcke auf, welche bei Bedarf am Bauhof befüllt werden. Ebenso finden sich hier Planen und eine Mulde mit Bauholz für die provisorische Abdichtung von beschädigten Dächern. Kritische Bereiche wie das Universitätsklinikum St. Pölten und die Landesregierung sind eigenständig durch Notstrom gerüstet.

Die Stadt St. Pölten investiert jährlich in den Katastrophenschutz. Im heurigen Budget sind dafür 3,3 Millionen Euro eingeplant.