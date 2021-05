Im April 2019 ist ein älterer Herr aus St. Pölten ein durchaus vermögender Mann. Er besitzt eine Liegenschaft, Wertpapiere und hat mehr als 260.000 Euro auf dem Konto. Wenige Monate später stirbt er beinahe vermögenslos. In den letzten Monaten seiner Krankheit kümmert sich ein Ehepaar um ihn, jetzt sind der 48-jährige Mann und die 50-jährige Frau wegen schweren Betruges angeklagt. Der Vorwurf: Über 300.000 Euro sollen sie sich von dem älteren Herrn erschlichen haben. Sie sollen ihn dazu gebracht haben, sie in seiner Lebensversicherung zu begünstigen und versucht haben, die Liegenschaft des Mannes an sich zu bringen. Soweit die Anklage der Staatsanwaltschaft.

Schiefe Optik, kein Geständnis

Bei dem Paar handelt es sich auch noch ausgerechnet um die Eltern des Bankberaters des Verstorbenen. Der ältere Herr habe sich an ihn gewandt mit der Frage, ob er nicht jemanden kenne, der ihm im Haushalt und bei alltäglichen Erledigungen zur Hand gehen könnte. Der Bankberater gab dem Mann die Telefonnummer seiner Mutter. Dass er über das Vermögen und das schlechte Verhältnis zur einzigen Erbin im Bilde war, gibt der Bankberater zu, seinen Eltern will er davon aber nichts erzählt haben. Das Verfahren gegen ihn wurde mittlerweile eingestellt.

Trotzdem ist die Optik mehr als schief, der Richter rät den beiden Angeklagten zu einem Geständnis. Aber das bekommt er nicht. „Er machte uns ein Angebot. Wenn wir uns um ihn kümmern, bekomme ich das Geld und meine Frau das Haus“, sagt der Hauptangeklagte vor Gericht. Beide beteuern, dass alles so geschehen ist, wie der Verstorbene es wollte. Dumm nur, dass der einzige Zeuge, der ihre Version der Geschichte bestätigen könnte, tot ist.

Maximalbetrag abgehoben, Geld verschwunden

Aber der Reihe nach. 220.000 Euro in bar innerhalb von drei Monaten behob der Hauptangeklagte vom Konto des alten Herrn, als dieser auf der Intensivstation im Krankenhaus lag. Den Kranken informierte er nicht darüber. Er soll sich vorher auch noch erkundigt haben, wie viel er maximal abheben kann und dann genau diese Summen behoben haben.

Mit dem Geld soll er laut eigener Angabe ins Krankenhaus gefahren sein und es den Ärzten angeboten haben, um eine bessere Behandlung zu erreichen. Gesehen hat das Geld dort niemand, abgelehnt worden sei es sowieso. Aber noch etwas anderes soll der Angeklagte mit dem Geld vorgehabt haben. „Es war mit ihm abgesprochen, dass wir das Haus renovieren sollen“, sagt er.

Auf die Nachfrage des Richters, ob es denn schon irgendwelche Pläne, Vereinbarungen mit Handwerkern oder einen Kostenvoranschlag gegeben habe, verneint der Angeklagte. Er besteht darauf, dass er das Bargeld an den mittlerweile Verstorbenen zurückgegeben hat, nachdem dieser aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Seine Frau, die Mitangeklagte, soll dabei gewesen sein. Das Geld ist bis heute verschwunden.

Notar wurde misstrauisch, Gutachten bestätigt Demenz

Als die beiden die Eigentumswohnung des alten Herrn an sich bringen wollen, besteht der Notar auf einem Gutachten. Das schafften die Angeklagten auch herbei, von einem Arzt aus Wien. Während bereits ein anderes Gutachten vorliegt, dass dem alten Herrn mittelschwere Demenz attestiert und ihm damit die Testierfähigkeit abspricht. Und das alles auch noch während ein Verfahren läuft, bei dem ein Erwachsenenvertreter für den Betroffenen bestimmt werden soll.

Der Notar weigert sich, ein Testament zu errichten. Also errichten die Angeklagten mit dem alten Herrn knapp nach dessen Krankenhausentlassung in Anwesenheit von vier Zeugen (großteils Freunde der Angeklagten) ein handschriftliches Testament. Im Beweisverfahren meinen diese Zeugen, dass der Mann geistig noch sehr fit auf sie gewirkt habe, deswegen hatten sie sich keine Gedanken gemacht. Weil der Richter mit einem weiteren Gutachten überprüfen lassen will, ob der geistige Krankheitszustand für andere erkennbar war oder nicht, muss die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt werden.