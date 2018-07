Sturzbetrunken kletterte er dann beim Hauptbahnhof auf einen Funkwagen der Polizei.

Zuerst tanzte der Mann auf der Motorhaube, dann stieg er auf das Dach, sprang einige Male darauf herum und trat zu guter Letzt noch ein paar Mal gegen das Blaulicht und die Antenne. Die Bilanz seiner Rausch-Aktion: Die Antenne ist defekt, das Blaulicht ebenso leicht beschädigt wie die Seitenspiegel. Dazu kommen zahlreiche Dellen und Lackschäden an der Motorhaube, am Dach und an den Türen.

Ein Party-Kollege alarmierte die Polizei, die den 23-Jährigen in der Nähe schlafend fand. Die Beamten nahmen die Daten des Mannes auf und zeigten ihn

wegen schwerer Sachbeschädigung an.

„Dieser ,Spaß’ hat sich für ihn schon ordentlich ausgezahlt. Am Fahrzeug ist großer Schaden entstanden“, erzählt Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler, der die Reparaturkosten auf mehrere tausend Euro schätzt.