Hauchdünn ist Europa an einem folgenschweren Stromausfall vorbeigeschrammt. Frequenzabsenkungen haben laut EVN zu Schwankungen in der Stromversorgung geführt. St. Pöltens Bürgermeister und Vorsitzender des NÖ Städtebundes Matthias Stadler fordert nun den Bund auf Geld in die Hand zu nehmen, um Blackouts zu verhindern.

Am Freitag führte der Ausfall eine Störung in Rumänien zu Unterfrequenz in ganz Europa. Vor einem Szenario wie diesem warnte St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler schon mehrmals. Er fordert daher Investitionen in den Leitungsausbau. Ein Sondertopf des Bundes für Investitionen in die Blackout-Vorsorge seien daher längst überfällige Maßnahmen. „Diese Vorfälle verdeutlichen, wie schnell es gehen kann“, so Stadler. Gerade in Zeiten angespannter Gemeindebudgets brauche es dringend einen Sondertopf der Bundesregierung, um lebenswichtige Maßnahmen vor Ort setzen zu können.

St. Pölten sieht Stadler bei der Blackout-Vorsorge in einer Vorreiterrolle. Peter Puchner ist seit drei Jahren bemüht für St. Pölten Lösungen zu finden. Mit der Expertise des Experten Herbert Saurugg wurden Trinkwasserversorgung, Abfallentsorgung, Wirtschaftshof und Kommunikation hinterleuchtet und auf Blackout-Tauglichkeit geprüft. Organisationsabläufe wurden für den Offline-Modus optimiert und die Bevölkerung mit Vorträgen und einer eigenen Informationsbroschüre samt Checklisten informiert.

Aber auch in Zukunft will die Stadt in die Blackout-Vorsorge investieren, so ist etwa ein Krisenradio in Planung. Insgesamt will die Stadt in den nächsten drei Jahren bis zu einer Million Euro für die Stromsicherheit ausgeben.