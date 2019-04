BORG-Schüler auf großer Bühne .

Mit ihrer Inszenierung von „The Music Man“ begeisterten rund 300 BORG-Schüler bei der Musical-Premiere in der Jahnturnhalle. Auf die Bühne gebracht wird noch bis Samstag das Stück über den Handelsreisenden Harold Hill, der den Bewohnern einer Kleinstadt das Geld aus der Tasche ziehen will – bis er sich in die junge Musik-Lehrerin Marian Paroo verliebt.