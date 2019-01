Das Kulturhaus Wagram, das Sportzentrum NÖ, das Citysplash und die Aquacity haben eines gemeinsam – eine Gastronomie, die immer wieder den Löffel abgibt. Sowohl für das Restaurant „Rosengarten“ im Kulturhaus als auch das „Heimspiel“ im Sportzentrum wird derzeit mittels Ausschreibung nach neuen Betreibern gesucht.

Der Kurzzeitpächter der Sport-Gastro ist nicht zum ersten Mal insolvent. Gefragt ist ein Gastronom, der das „Heimspiel“ von frühmorgens bis spätabends bespielt – eine Herausforderung. „Es ist sicher nicht einfach, Gäste hinzubringen, weil viele Leute nicht wissen, dass das Lokal im Sportzentrum öffentlich ist und sie zum Beispiel vormittags dort auch einen Kaffee trinken können, ohne zu sporteln“, bringt St. Pöltens Wirtechef Leo Graf die Schwierigkeit auf den Punkt.

„Es ist immens schwer, im öffentlichen Bereich ein Dauergeschäft zu etablieren.“

Mario Pulker, Spartenobmann

Brösel gab es auch bei Kulturhaus-Wirt Robert Mayr. Ihm fehlten die Gäste. „Weil die eingemietete Ballettschule sich selbst versorgt“, beklagte er und gab auf. Wie vermutlich auch der Gastronom beim Citysplash, dem städtischen Sommerbad: Das Parkrestaurant ist geschlossen, obwohl angekündigt war, dass das Lokal ganzjährig betrieben wird.

„Es ist immens schwer, im öffentlichen Bereich ein Dauergeschäft zu etablieren“, bestätigt Mario Pulker, Spartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer. Die Lokale bei den Sommer-Schwimmbädern sind wie die Planschoasen wetterabhängig. Mit Kultureinrichtungen gekoppelte Gaststätten müssen hoffen, dass Veranstaltungen gut besucht und die Gäste hungrig und durstig sind. „Am besten funktionieren Betriebe, wenn die Gastronomen ein zweites Standbein, also ein weiteres Lokal, haben oder wenn die Gastwirtschaft so gut bespielt ist, dass auch Leute kommen, wenn sonst nichts los ist“, so Pulker.

Diese Ideen will Yeliz Zwinz jetzt in der Aquacity verwirklichen. Die Gastronomin mit bereits fünf Lokalen möchte im neuen Restaurant Mokka mit täglich wechselnden Mittagsmenüs Beschäftigte und Bewohner der Innenstadt locken. Damit kein Bade-Feeling aufkommt, werden sogar die Temperaturen während der Essenszeiten gedrosselt.