Ein brutaler Raub ereignete sich am 11. Februar in der Landeshauptstadt: Drei vorerst unbekannte Täter bestellten Essen. Als der 46-jährige Lieferant dies gegen 23 Uhr zustellte, lauerte das Trio diesem auf. Einer versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, der Zusteller ging daraufhin zu Boden. Mit voller Brutalität sollen die Unbekannten den Mann dann getreten und ihm die Tageslosung in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages entwendet haben.

Die akribisch geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zum Erfolg: Sie forschten drei Jugendliche, einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Zwettl, einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Melk und deren 19-jährigen Kumpanen aus dem Bezirk Scheibbs, aus. Alle drei wurden festgenommen. Der 16-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme nur teilweise geständig, die beiden anderen gaben die Tat hingegen zu. Der 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, seine Mittäter befinden sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in der Justizanstalt Krems.