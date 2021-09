Kurz vor der Gemeinderatssitzung erfuhr Bürgermeister Matthias Stadler, dass er K2-Person ist und daher die Sitzung auslassen muss. Er wurde von der Gesundheitsbehörde als K2-Person eingestuft..

Eine Person, die mit Stadler Kontakt hatte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der zweifach geimpfte Stadler wurde sofort mit einem Antigen-Test getestet, dieser fiel negativ aus. Aktuell wartet Stadler auf das Ergebnis eines PCR-Tests.

Wie lange die Quarantäne dauern wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Den Vorsitz in der Gemeinderatssitzung übernahm SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. Auf Facebook teilt Stadler aber mit, dass er via Livestream die Sitzung verfolgt: "Ich möchte in dieser Situation kein unnötiges Risiko eingehen und wünsche meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort eine spannende und konstruktive Sitzung."