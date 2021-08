Den Abschluss der NÖN-Stadtgespräche bildet wie immer der Bürgermeister. In der Bibliothek des neuen FH-Gebäudes spricht Matthias Stadler über seine Zeit als Student, über die S 34 und die geringe Schätzung seitens der Bundespolitik.

NÖN: Warum haben Sie sich für die Bibliothek der Fachhochschule als Ort des Stadtgespräches entschieden?

Matthias Stadler: Ich habe die FH von Beginn an begleitet, schon bevor ich noch Bürgermeister war. St. Pölten ist ein Ort des Wissens und der Bildung und die fängt schon im Kindergarten an. Jeder Zweieinhalbjährige bekommt einen Platz und wir bauen noch weiter aus. Weiter geht es in den Pflichtschulen, wo wir zahlreiche Investitionen getätigt haben. Auch die höheren Schulen bekommen wir nun alle renoviert. Der nächste Schritt ist der Bau des Bildungscampus in der Grillparzer Schule inklusive Nachmittagsbetreuung. Und schlussendlich die FH selbst. Gemeinsam mit der NDU und der „Bertha von Suttner“-Privatuni gibt es derzeit 4.400 Studierende in St. Pölten.

Wie kann man es schaffen, dass Studierende nach ihrem Studium dann auch tatsächlich in St. Pölten bleiben?

Stadler: Die Lebensqualität spricht für die Stadt. Wir wollen junge Leute für St. Pölten begeistern. Dazu zählen ein vielfältiges Angebot und auch, dass die Wohnungen möglichst günstig gehalten werden. In den letzten Jahren gibt es auch mehr Arbeitsplätze, die qualifizierte Arbeitskräfte verlangen. Da nenne ich beispielsweise gleich das Universitätsklinikum, das in Steinwurfweite zur FH liegt.

Waren Sie ein guter Student?

Stadler (lacht): Ja. Ich habe mit Auszeichnung mein Diplom abgeschlossen. Ich habe an der Hauptuni in Wien studiert und es war ein Massenbetrieb. Um einen Platz in einem Seminar zu ergattern, habe ich mich über Nacht einsperren lassen, um in der Früh der Erste in der Reihe zu sein. Das gibt es an der FH nicht. Hier herrscht ein familiärer Betrieb.

Warum engagiert sich die SPÖ für den Bau der S 34?

Stadler: Ich als Bürgermeister versuche, alle Menschen zu vertreten, so schwierig das auch ist. Ich bin für den ökologischen Gedanken genauso wie für den öffentlichen Personennahverkehr und den Ausbau der Radwege. Man muss jedoch jedes Verkehrsthema nicht nur auf eine Region betrachtet sehen. Wir sind eine Landeshauptstadt, wir sind eine Stadt, die wirtschaftlich prosperiert und ständig Arbeitsplätze dazubekommt. Wir müssen schauen, dass man gut ausgebildete Menschen in der Stadt und auch in der Region hält. Das Verkehrsverhalten hat sich noch nicht grundlegend geändert. Zudem haben wir einstimmig ein Generalverkehrskonzept beschlossen. Die S 34 ist darin ein zentraler Mosaikstein.

Welche Erleichterung erhoffen Sie sich durch die Schnellstraße?

Stadler: Zur Umfahrung gibt es keine Alternative. Das sagen nicht wir, sondern zahlreiche Verkehrsexperten. Wir wollen Lebensqualität in die Wohnbereiche zurückbringen. Das soll mit Lebensraumachsen gelingen, in der Kremser Landstraße, in der Josefstraße und in der Purkersdorfer Straße. Gleichzeitig soll ein Rückbau der Mariazeller Straße passieren. Breitere Gehwege und eine Steigerung der Verweilqualität soll die Bevölkerung dazu veranlassen, nicht mehr alles mit dem Auto zu fahren. Das gelingt nur dann, wenn man den Verkehr außen bündelt. Das sieht man an der S 33 im Osten, dort gelingt es bereits sehr gut.

Gibt es einen Plan B, sollte die S 34 nicht kommen?

Stadler: Keiner der Verkehrsexperten hat uns bisher eine Alternative nennen können, um den Verkehr aus dem Stadtzentrum hinauszubekommen. Sonst hätten wir darüber bereits diskutiert. Und die nun bei der Stadt eingelangten Antwortschreiben von Land und Bund auf die einstimmig verabschiedete „Resolution zur Stärkung des S-Bahn- und S-Bussystems“ lassen wenig Hoffnung auf baldige Umsetzung des längst überfälligen Ausbaus eines öffentlichen Verkehrsnetzes im Zentralraum. Alle reden vom öffentlichen Nahverkehr, aber passieren tut nix. Es braucht dringend ein Umdenken, bevor andere Projekte zur Entlastung einfach abgedreht werden. Schon unter Türkis-Blau wurde die Elektrifizierung nach hinten geschoben, das grüne Ministerium macht damit munter weiter.

Die SPÖ setzt sich stark für den Lärmschutz ein. Entsteht hier nicht ein Widerspruch zur S 34?

Stadler: Einen Lärmschutz wird man überall brauchen. Alle größeren Städte haben einen Hunderter auf der Autobahn. Bisher ist den vielen Resolutionen und Wünschen der Bevölkerung von den entscheidenden Stellen noch niemand nachgekommen. Diese Ignoranz ist eine bodenlose Sauerei.

Thema Bodenversiegelung: Es wird vielen zu viel gebaut. Wie entgegnen Sie den Kritikern?

Stadler: Einerseits will jeder Verdichtung im Zentrum, bevor man andererseits außerhalb versiegelt. Verdichtung geht natürlich mit entsprechenden Geschoßzahlen einher und mit dem Schließen von Baulücken. Diese Baulücken sind seit Jahrzehnten als Bauland gewidmet. Die hätte jeder in den letzten 50 Jahren verbauen können, solange er sich im Rahmen des Bebauungsplanes und der Bauordnung bewegt. Die Stadt hat da eigentlich keine Steuerungsmöglichkeit. Wir haben dennoch manche Widmungen weggebracht. Bei den WWE-Gründen haben wir versucht, die Wohnbau-Lage zu entspannen, gut 500 Wohnungen können dort nun nicht realisiert werden.

Es wird immer heißer. Wie geht die Stadt damit um?

Stadler: Einen wichtigen Teil zu einer kühleren verkehrsberuhigteren Innenstadt bilden das Mobilitätskonzept und das Generalverkehrskonzept. Dann ist es nicht nötig, jeden Meter mit dem Auto zu fahren. Im Energiebereich haben wir schon viel getan. Unser Ziel war eine CO 2 -Vermeidung von 19 Prozent, 30 Prozent sind es schließlich geworden. Wir werden da aber nicht nachlassen und alles ausschöpfen. Wir haben Kataster für die Photovoltaik und die Windkraft erstellen lassen. Wir alleine werden das Weltklima nicht retten, aber wir werden unseren Beitrag leisten. Die Diskussion um die Elektromobilität wird mir oft zu scheinheilig geführt. Oft wird vorgegaukelt, dass das die Lösung bringt. Wir haben derzeit weder die Strommenge noch die Netze, um einen Vollumstieg zu schaffen.

Warum haben Sie den Grünen ihren Platz in den Ausschüssen nicht gewährt?

Stadler: Das ist leicht beantwortet. Es gab Gespräche mit allen Fraktionen. Alle haben realpolitische Angebote gemacht. Die Grünen haben bis auf ihre Fachexpertise nichts auf den Tisch gelegt und waren auch zu keiner Kooperation bereit.