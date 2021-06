Am Mittwoch ist die jüngste Produktion zur Uraufführung gelangt: "Eine Stadt sucht ihr Theater" von Bernhard Studlar, konzipiert als Audio-Walk durch das Haus, garniert mit hörspielartigen Szenen.

Es waren bemerkenswerte Projekte in den vergangenen Jahren, als Laienschauspieler aus dem Raum der Landeshauptstadt zunächst unter der Regie von Renate Aichinger, später von Nehle Dick, pro Jahr ein Stück auf die Beine stellten. Highlights waren etwa die Uraufführung von Felix Mitterers "Glanzstoff", 2015 immerhin mit einem Nestroy-Preis bedacht, 2016 die spannenden "Stadtgeschichten" als Wandertheater oder 2017 "Wohin bist du entschwunden" von Alfred Komarek. Auch Stücke von Handke und Prevert gelangten zur Aufführung.

Nun also ein anderer Ansatz: Es geht um das Theater selbst, das 1820 aus einem umgebauten Militärgefängnis begründet wurde und in den folgenden 200 Jahren ein wechselvolles Schicksal erlebte. Davon ist allerdings nur am Rande die Rede. Vielmehr haben Studlar und Dick ein kunterbuntes Sammelsurium aus alten Dokumenten und erfundenen Geschichten zu einer einstündigen Collage gebastelt. Ursprünglich wären Live-Szenen vorgesehen gewesen, aufgrund der Pandemie hat man sich zur Reduktion auf einen Audio-Walk entschlossen, bei dem man einzeln in Time-Slots ins Theatergebäude eingelassen wird.

Eine problematische Entscheidung, wie sich erwies. Denn dünn geraten sind leider die teils breitgetretenen Episoden und bemüht witzelnden Dialoge, die Mitwirkenden stehen ohne optische Ebene im wahrsten Sinn auf verlorenem Posten, rein sprachlich ist das Resultat dürftig. Der Rundgang mit Kopfhörer und Maske führt zwar an sonst unzugängliche Orte wie Schauspielergarderoben, Requisitenwerkstatt und Kostümdepot, doch der Erkenntnisgewinn ist schmal. Vielleicht wäre es ehrlicher gewesen, diesmal zu verschieben und für die kommende Saison eine tatsächliche Theaterproduktion vorzubereiten, die dem Begriff "Bürgertheater" auch entspricht. Das Interesse ist jedenfalls groß, bei naturgemäß geringer Kapazität: Beide Folgevorstellungen sind bereits ausverkauft.

