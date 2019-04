Als neue Angebote präsentierte Direktor Hannes Ziselsberger in einem Pressegespräch am Dienstag einen Job-Pool und 20 Ausbildungsplätze zur Heimhilfe.

Beim Job-Pool wird die Caritas Menschen mit Behinderung bzw. psychischen Erkrankungen im Ausmaß von einigen Stunden an Unternehmen überlassen. Damit sollen Betroffene einen ersten Schritt in den regulären Arbeitsmarkt machen. Gleichzeitig soll das Angebot der Caritas gemeinsam mit Arbeitsmarktservice (AMS) und Sozialministeriumsservice dazu beitragen, Hemmschwellen bei Betrieben abzubauen.

Ein weiteres Angebot richtet sich an Arbeitssuchende, die in der mobilen Hauskrankenpflege der Caritas tätig sein möchten. In Zusammenarbeit mit dem AMS werden 20 Ausbildungsplätze zur Heimhilfe für Menschen mit Einschränkung ermöglicht. Zwei Drittel der Kosten von rund 1.800 Euro für die dreimonatige Ausbildung übernimmt die Caritas, ein Drittel der Arbeitslosenfonds der Diözese St. Pölten. Im Aktionsmonat sind neun Veranstaltungen - darunter Schulworkshops und Infostände - geplant.

Während die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich im März gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 7,2 Prozent auf rund 52.000 Personen gesunken ist, gab es bei Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen ein Plus um 2,9 Prozent auf knapp 15.900 Personen, davon rund 3.000 Behinderte.

2018 haben etwa 12.500 Menschen Angebote des Netzwerks berufliche Assistenz (u.a. Jugend- und Jobcoaching, Berufsausbildungs- und Arbeitsassistenz) in Niederösterreich in Anspruch genommen, sagte Günther Widy von der Landesstelle des Sozialministeriumsservice. Über persönliche Assistenz wurden 50 Personen unterstützt, durch technische oder Mobilitätshilfen bzw. Arbeitsplatzadaptierungen über 2.400 und durch Lohnkostenförderungen 1.400.

Das Land Niederösterreich hat Verträge mit 20 Trägern, die 229 Werkstätten für mehr als 5.000 Menschen mit Behinderung und/oder psychischer Beeinträchtigung betreiben, so Martin Wancata, Leiter der Abteilung GS5 Soziales beim Land Niederösterreich. Darüber hinaus werden u.a. Beschäftigungs- und Integrationsprojekte unterstützt.