„Carpenters Once More“ spielen ein Charity-Konzert im Rathaus

Die Liebe zur Musik der Band „Carpenters“ teilen die St. Pöltner Sängerin Michaela Kogler-Troll und der Kremser Pianist Klaus Bergmaier. Vor wenigen Monaten haben die beiden Musikschaffenden zusammengefunden und bilden seither die Tribute-Band „Carpenters Once More“. Bei ihrem ersten Auftritt am Freitag, 3. November, um 18.30 Uhr im Rathaus will das Duo Besucherinnen und Besucher in die Welt des Geschwisterpaares „Carpenters“ entführen.

„Wir möchten bei unserem Auftritt nicht nur die großen Hits der ‚Carpenters‘ wieder aufleben lassen, sondern auch unbekanntere Balladen präsentieren“, gibt die Sängerin preis, die für ihren Backgroundgesang bei Schlagersängerin Nicole bekannt ist. Klassiker wie „Close To You“, „Yesterday Once More“, „Top of The World“ sind jedoch mit im Gepäck der „Carpenters Once More“. Das Ensemble will 1970er-Flair und die Power der Carpenters-Songs verbreiten.

Die Leidenschaft zur Musik der „Carpenters“ erkannten die beiden schon früh. „Ihre Musik habe ich schon als Kind daheim gehört“, schwelgt Kogler-Troll in Erinnerungen. Die Songs seien für sie wie Seelenbalsam. „Mit ‚Carpenters Once More‘ geht für mich ein Wunsch in Erfüllung“, so Bergmaier. Dieses bahnbrechende Geschwisterpaar zu ehren und ihre Musik in Erinnerung zu bewahren sei für ihn ein wahr gewordener Traum.

Weitere Informationen zum Konzert sind unter www.frauen-zentrum.at erhältlich.