Was macht man mit 15 Christbäumen? Und vor allem: Wie transportiert man diese still und heimlich in der Landeshauptstadt ab?

Das ist zwar noch nicht geklärt, aber, wie man sieht, möglich: Eine unliebsame Überraschung machte ein Christbaumhändler am 14. Dezember: Bäume fehlten, gleich 15 Stück an der Zahl. Er erstattete Anzeige. Diebe hatten gegen Mitternacht das Tor des Verkaufsareals aufgezwickt und sich auf die Suche nach den passenden Objekten gemacht. Gesucht-gefunden! 15 Weihnachtsbäume ließen sie unbemerkt verschwinden. Was für ein Fahrzeug sie zum Abtransport verwendet haben, steht noch nicht fest, auch nicht, ob die Bäume weiterverkauft oder für den "Eigenbedarf" geklaut wurden. Es wird auch nicht einfach, das Diebsgut zu identifizieren. Die Polizei bittet jedenfalls um sachdienliche Hinweise, sollten verdächtige Personen sich zu später Stunde um Christbaum-Standplätze herumtreiben.

Weihnachtliches Dekor scheint bei Dieben heuer in der Stadt im Trend zu liegen: Erst vor wenigen Tagen stahl ein Mann in einem Einkaufszentrum Weihnachtsschmuck und weihnachtliche Düfte wie Weihrauch und Biovanille. Am Herrenplatz wurde ebenfalls Christbaumschmuck gestohlen. Diesen ließ eine Unternehmerin, die im Auftrag der Stadt den Platz verzieren hätte sollen, kurz unbeaufsichtigt.