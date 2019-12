Er weiß seit Kindestagen, wie ein qualitativ hochwertiger Weihnachtsbaum auszusehen hat: Ludovico Tacolis Familie verkauft seit über 50 Jahren Christbäume – auch heuer hat die Gutsverwaltung Fridau unter anderem Stände in St. Pölten und in Ober-Grafendorf.

„Jeder Christbaum aus Niederösterreich ist mit einer blau-gelben Fahne markiert“, erklärt Ludovico Tacoli, woran man bei der Suche nach dem Weihnachtsbaum erkennt, dass man es mit einem möglichst frischen Exemplar zu tun hat. „Kauft man einen Baum aus der Umgebung, so kann man davon ausgehen, dass er am Tag zuvor geschnitten wurde.“ Stamme er zum Beispiel aus Norwegen, so sei anzunehmen, „dass er schon eine Woche Lkw-Transport hinter sich hat“.

Wichtig sei auch, dass der Christbaum vom Verkäufer im Freien gelagert werde und nicht in Innenräumen: „Wird ein Baum von Lager zu Lager gebracht, so tut ihm das gar nicht gut.“

Wer gute Ware will, sollte in jedem Fall auf seine Sinne hören. Und nicht davor zurückschrecken, mit dem Baum ein wenig auf Tuchfühlung zu gehen: „Der Baum muss sich frisch anfühlen, wenn man ihn angreift, darf nicht stauben und trocken sein – es sollte ein weiches Gefühl sein“, sagt Ludovico Tacoli. Auch der Fingernagel-Test kann Aufschluss über die Frische geben: „Wenn man mit dem Fingernagel den Stamm entlangfährt und versucht, die Rinde aufzurauen, dann muss das leicht gehen. Unter der Rinde sollte der Baum noch leicht grün sein.“

Wasser sorgt für eine längere Haltbarkeit

Durstig sind sie allesamt, die Christbäume: „Je nach Größe trinkt ein Baum bis zu sieben Liter, vielleicht sogar gleich am ersten Tag. Große Bäume von vier Metern benötigen sogar zwanzig Liter“, erklärt Ludovico Tacoli. Für zu Hause empfiehlt er aus diesem Grund einen mit Wasser gefüllten Christbaumständer: „Dann hält der Baum länger.“

Tina Eder Rund um Ober-Grafendorf stellt Ludovico Tacoli seine Christbäume heuer mit Carol Streefkerk auf Wunsch per Pony nach Hause zu.

Niederösterreichische Christbäume seien, was die Qualität betrifft, weltweit führend, so Ludovico Tacoli. Und das aus gutem Grund: „In Österreich setzt sich ein Christbaum-Bauer genau mit seiner Kultur auseinander, kennt alle Bäume auf seinen durchschnittlich 1,5 Hektar.“ In Norwegen hingegen kümmere sich eine Person um bis zu 250 Hektar: „Das ist Plantagenarbeit.“

Die Gefahr, beim Kauf in diesem Winter einen „schlechten“ heimischen Christbaum zu erwischen, ist jedenfalls gering. „Die Qualität ist auch heuer wieder ausgezeichnet“, ist der Obmann der Niederösterreichischen Christbaumbauern, Franz Raith, überzeugt. „Viele glauben, dass durch die Trockenheit die Bäume jetzt angegriffen sind und ihre Nadeln schnell verlieren. Das ist ein Irrglaube.“ Denn: „Nordmanntannen sind Tiefwurzler und haben somit in diesem Jahr genügend Wasser für ein gesundes Wachstum bekommen“.