Nicht nur bundesweite mediale Aufmerksamkeit beschert das diesjährige Ö3- Weihnachtswunder der Landeshauptstadt, sondern auch einen generalüberholten Adventmarkt: Als „Märchenhafter Christkindlmarkt“ glänzen seit dem Wochenende 19 Gastro- und sechs Kunsthandwerkstände sowie die gänzlich neue Schirmbar-Hütte und die Kinderwerkstatt im gefälligen Design. Für die Neuausrichtung hat die Stadt neue Advent-Häuschen maßschneidern lassen – die alten Hütten werden der Stadt-Feuerwehr gespendet.

Dietmar Zeiss und Michael Bachel bescheren dieses Jahr einen generalüberholten Adventmarkt. | NOEN

Mit den hellen Hütten-Farben hat sich das Veranstaltungsservice an den Fassaden der Häuser am Platz orientiert. Den Markt und die neuen einheitlichen Speise- und Punsch-Tafeln zieren Schriftzüge aus der Feder von Barbara Ringseis. Vor allem auf die Kinderwerkstatt sind Veranstaltungsservice-Chef Michael Bachel und Projektleiter Dietmar Zeiss stolz: In der stimmungsvoll eingerichteten Hütte können die jüngsten Markt-Besucher backen, malen, spielen, basteln und bekommen an Werktagen um 17.30 Uhr eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen – die Patenschaft für die Werkstatt haben die NÖN und die Wiener Städtische.

„Natürlich war das Weihnachtswunder der ausschlaggebende Punkt für die Attraktivierung des Marktes“, erklärt Bachel. „Wir erwarten viele Gäste am Rathausplatz. Die wollen wir mit einem Christkindlmarkt mit hohem Wohlfühlfaktor beeindrucken.“ In den Süden gerückt ist der Markt, weil am nördlichen Rathausplatz das Team des Ö3-Weihnachtswunders 120 Stunden lang aus einem gläsernen Studio sendet. Unterstützung für das Weihnachtswunder kommt von der NÖN und von Bäckermeister Wolfgang Hager: Von jedem verkauften Orangen-Mandel- und Schoko-Stern sowie jedem Sternweckerl gehen 20 Cent an die durch das Weihnachtswunder unterstützte Aktion „Licht ins Dunkel“. Für seine neuen Advent-Kreationen hat Hager extra Silikon-Gussformen aus Italien bestellt.