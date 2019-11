Ab 17 Uhr leuchtet am Freitag der Weihnachtsbaum im Zentrum. Der wurde heuer von der Gemeinde St. Veit gespendet, eine größere Delegation wird daher auch in der Landeshauptstadt erwartet und die 20 Meter hohe Blaufichte in voller Pracht erstrahlen sehen.

Es gibt aber auch noch einen zweiten grünen Hingucker. Die Stadtgärtnerei bastelte einen echten Riesen-Adventkranz gleich am Eingang zum Markt. Er misst stolze acht Meter im Durchmesser und soll im Laufe des Christkindlmarktes als Treffpunkt für Chöre und Singwillige fungieren. Ab 18 Uhr wird Route Good Mood für Stimmung sorgen.