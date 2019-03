Schriftsteller Christoph Mauz programmiert zum bereits fünften Mal das Kinder- und Jugendbuchfestival im Kulturbezirk. Die NÖN bat den Kijubu-Leiter zum Gespräch.

NÖN: Sie lesen am Sonntag, 31. März, ab 11 Uhr im Museum Niederösterreich Ihre Lieblingstexte von Christine Nöstlinger. Wie persönlich ist diese Auswahl geworden? Was gibt es da zu hören?

Christoph Mauz: Sehr. Christine war wie eine entfernte Tante für mich, schließlich war mein Vater einer ihrer Verleger. Ich werde Texte wie „Florence Tschinglbell“ lesen, aber auch Gedichte, unter anderem Dialektlyrik. Ich denke, sie wäre mit der Auswahl durchaus zufrieden.

Im Vorjahr waren 6.000 Besucher beim Kijubu zu Gast, im Jahr davor 7.000. Was bringt junge Menschen im Zeitalter von Instagram, Youtube und WhatsApp zum Lesen und zum Zuhören?

Dasselbe wie früher auch, nämlich die Geschichten selbst. Das Erzählen ist einfach nicht tot zu kriegen. Glücklicheweise, muss man sagen. Der ‚Trend‘, dass Menschen einander etwas erzählen wollen, hält schon sehr lange an. Es gibt Motive, die sich nicht ändern, und die werden gerne geschrieben und gerne gelesen. Das vielfach totgesagte Buch lebt schon sehr lange und wird es auch weiter tun. Jedes Jahr werden mehr und mehr Bücher erzeugt. Wenn ich hunderte Kinder beim Kijubu von Lesung zu Lesung laufen sehe, weiß ich übrigens definitiv, wer am meisten liest.

Was ist für Sie das Besondere am Kijubu-Festival?

Es ist das größte Festival seiner Art in Österreich, bringt Kinder zur Literatur, aber auch zu jenen, die sie erschaffen. Und gleichzeitig lockt es die Autoren aus ihrem Elfenbeinturm und sie kommen mit ihren Lesern in Berührung. Und von denen gibt es die Rückmeldung zu ihren Werken in wunderbarer, sehr direkter Form.