Viel Betrieb herrscht nach der Eröffnung auch über dem Haus C, denn zahlreiche Hubschrauber landeten bereits auf dem Neubau des Universitätsklinikums. Die rund 550 Quadratmeter große Plattform ist für Helikopter bis zu einem Abfluggewicht von sechs Tonnen ausgelegt. Zwei getrennte Lifte führen im Notfall direkt in den Zentral-OP oder in den Schockraum.

Die Zahl der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogenen Notfälle steigt generell schon seit Jahren. 2013 wurden 466 Patienten mit einem Christophorus auf dem Luftweg nach St. Pölten gebracht, im vergangenen Jahr bereits 667. Im Schnitt landet der Heli also rund zwei Mal am Tag auf dem Spital. „Das Universitätsklinikum St. Pölten verfügt beispielsweise über eines der modernsten Schockraumzentren“, erklärt man sich die Steigerung bei der Landeskliniken-Holding mit der Schwerpunktsetzung.

Auffallend: Bereits jeder vierte Einsatz ist ein Nachtflug. Seit Anfang 2017 darf der in Krems stationierte Christophorus 2 (C2) im Rahmen eines Pilotprojekts auch nachts abheben.

186 Patienten wurden im ersten Jahr zwischen 19 und 7 Uhr zum Universitätsklinikum geflogen. Heuer wurden bis Ende September laut Landeskliniken-Holding bereits 172 Landungen gezählt.

Internistische Notfälle sind am häufigsten

Jeder zweite Flug eines Rettungshubschraubers erfolgt aufgrund eines internistischen oder neurologischen Notfalls, etwa wegen eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Weitere Ursachen sind Verkehrsunfälle und Unfälle im Haushalt. Auch Transfers aus anderen Kliniken für eine Spezialbehandlung in St. Pölten kommen häufiger vor, etwa für einen neurochirurgischen Eingriff.

Mehr Landungen wird es aber der verbesserten Hubschrauber-Plattform in St. Pölten nicht geben. „Die Zahl hängt nicht von der Landefläche ab, sondern von der Ausrichtung und Ausstattung der Klinik“, so Ralph Schüller vom ÖAMTC.

Neben dem C2 fliegt der in Ybbsitz stationierte C15 am häufigsten nach St. Pölten. Außerdem landen auch der C3 (Wr. Neustadt) und der C9 (Wien) in der Landeshauptstadt.