Club 81 kämpft seit 41 Jahren für Inklusion

Von der aktuellen Neugestaltung des Europaplatzes über die Planung des Regierungsviertels bis zu überregionalen Projekten wie der Garten Tulln – die Liste an Bauvorhaben, bei denen der Club 81 seine Expertise zu Barrierefreiheit eingebracht hat, ist lang. Und das seit mittlerweile 41 Jahren. Obmann Josef Schoisengeyer und Franz Zichtl wollten nach ihrer Zeit gemeinsam im Internat in Wien einen Klub nach Wiener Vorbild gründen. „Der erste Schritt der Inklusion war, den Verein für Menschen mit und ohne Behinderungen zu machen“, erzählt Zichtl. Das Gründungsjahr 1981 war namensgebend und das erste internationale Jahr der UN für Menschen mit Behinderung.

Neben Beratung, wie diverse Projekte in Niederösterreich barrierefreier gestaltet werden können, stellte der Klub für seine Mitglieder zahlreiche Ausflüge auf die Beine. „Reisen zählt mittlerweile als Grundbedürfnis, ist für Menschen mit Behinderungen eine besondere Herausforderung.“ Dabei unterstützte immer das Rote Kreuz Prinzersdorf den Club 81.

„Der Club 81 war der erste Verein, in dem wir uns aufgehoben gefühlt haben. Vorher hatten wir oft das Gefühl, wir sind die einzigen Rollstuhlfahrer weit und breit“, erzählte die Familie Klammer, die seit der Gründung dabei ist. In St. Pölten und Niederösterreich habe sich viel verbessert seit 1981, betonte auch Alfred Brader in seiner Ansprache. Aber es gibt Luft nach oben. Die anwesende Politik lud deswegen die Mitglieder ein, sich mit Anliegen direkt an sie zu wenden und ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Schoisengeyer beendete die offiziellen Feierlichkeiten gleich mit ein paar konkreten Appellen: der Forderung nach dem Recht auf eine persönliche Assistenz sowie dem Wunsch nach der Wiedereinführung eines Fahrtendienstes in Niederösterreich. -mp-

