Die Kräne werden auch 2020 nicht aus dem Stadtbild verschwinden – es wird kräftig ausgebaut und umgebaut. Fad wird es auch heuer nicht in der Hauptstadt – das versprechen viele Kulturangebote und Veranstaltungen.

Magistrats-Umbau

Stadtverwaltung denkt die Verwaltung neu und strukturiert den Magistrat ab 2020 um. Der gliedert sich künftig in eine Abteilung für Personal, die Stadtprokuratur, sechs Geschäftsbereiche und das Bürgerhaus – eine Servicestelle, in der die St. Pöltner einen Großteil der knapp 700 Leistungen der Verwaltung in Anspruch nehmen können. Damit verbunden sind neue Gesichter in leitenden Positionen im Rathaus.

Domplatz wird zum Projekt

Nach zehn Jahren intensiver Grabungen, die neben sensationellen Erkenntnissen 975 Bananenkartons mit interessanten Fundstücken und 22.134 Skelette in die Jetztzeit befördert haben, wird der Domplatz 2020 neu gedacht. Die Projektierung zur Neugestaltung, bei der sich dank der geplanten Tiefgarage im Bischofsgarten neue Perspektiven ergeben, wird in den nächsten Monaten abgeschlossen. Im Jahr 2021 wird dann um- und eingebaut und gepflastert.

Wiederbelebung

Im Frühjahr 2020 startet der Umbau der seit vielen Jahren leer stehenden Flächen unter den Löwa-Türmen am Neugebäudeplatz. Hier entsteht auf 2.250 Quadratmetern ein Diskontsupermarkt, der 2021 eröffnet werden soll.

Wohnraum-Wachstum

Der erste Bauteil von Niederösterreichs größtem Immobilienprojekt, dem Quartier Quadrant „Leben am Fluss“ zwischen Sparkassenpark und Traisen, steht. Die 138 Mietwohnungen sind im Frühjahr 2020 bezugsfertig – ebenso wie die etwa 2.100 Quadratmeter Büro- und Einzelhandelsflächen.

Ende 2020 sollen auch die ersten Mieter in die 32 Eigentumswohnungen der BWSG in der Linzer Straße einziehen.

Ebenfalls fertiggestellt sind dann die sieben „Bachgarten“-Doppelhäuser neben der ehemaligen Tanzfabrik in Radlberg.

Die Schlüssel zu den Alpenland-Wohnungen in der Wiener Straße 69 werden bereits Ende Februar 2020 übergeben.

Neue Zentrale

Fünf Stockwerke hoch, eine zweigeschoßige Tiefgarage und auch ebenerdige Parkflächen, das sind die Eckdaten der neuen Zentrale, die Raiffeisen 2020 an der Ecke Kremser Landstraße/Daniel-Gran-Straße baut. Insgesamt 80 Personen werden dort arbeiten – erst 2021.

Studien-Angebot

Die 1791 gegründete Philosophisch-Theologische Hochschule der Diözese wird mit dem Studienjahr 2019/20 geschlossen. Die Bertha-von-Suttner-Uni erweitert ihr Angebot 2020/2021 mit Wirtschaftsstudiengängen vorbehaltlich der Akkreditierung.

Jubiläum

Das Landestheater feiert seinen 200. Geburtstag, es wurde 1820 von Baumeister Josef Schwerdfeger errichtet. Sein Jubiläum feiert das Haus am Rathausplatz in der Herbstsaison mit dem Programm „200 Jahre – Welt – Bürger*innen – Theater – Landestheater Niederösterreich“.

Geburtstagsprogramm

Mit dem Spielplan im 2020er-Jahr gratuliert sich die Bühne im Hof zum 30er, zum Beispiel mit einem Ständchen von Stermann und Grissemann am Vorabend des Geburtstags, am 31. März.

Sonderschauen

Das Museum Niederösterreich bringt 2020 drei Sonderschauen. Im Haus der Geschichte ist ab Ende Februar „Der junge Hitler. Prägende Jahre eines Diktators. 1889 - 1914“ zu sehen, und ab September „Jahrhundert des Sports“. Das Haus für Natur beschäftigt sich im Jahr 2020 mit dem Thema „Klima & Ich“, ab 22. März.

Staun-Spektakel

Anfang Juli entführen Straßenkünstler die Besucher der St. Pöltner Innenstadt in die närrische Welt von „Bravissimo“ entführen. An drei Tagen sind 94 Shows an fünf verschiedenen Schauplätzen angesagt.

Festival-Geburtstagssause

Zum zwölften Mal macht das Frequency im August St. Pölten zur Festival-Hauptstadt und feiert dabei sein 20-jähriges Bestehen. Als Party-Gäste auf der Bühne haben sich bereits Bilderbuch, AnnenMayKantereit oder RAF Camora angesagt. Weitere Bands sollen Ende Jänner bekanntgegeben werden.