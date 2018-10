„Überraschungen“ verspricht der Gourmet-Führer Gault-Millau in seiner soeben präsentierten Ausgabe 2019. Für Niederösterreichs Landeshauptstadt gilt das nicht – da bleibt alles beim Alten: Zwei Lokale wurden von den Testern mit je einer Haube ausgezeichnet.

13 Punkte, eine Haube, das hat bereits Tradition für Robert und Birgit Langeneder. Die Auszeichnung für 2019 ist bereits die 28. Haube, die der Galerie-Gastronom in seinen 30 Jahren von Gault-Millau aufgesetzt bekam.

„Ein voller Geschmackstreffer“

„Das könnte Langzeitrekord in Österreich sein“, schmunzelt der begeisterte Wirt. Er strahlt über die freundliche Hauben-Kritik, die die gediegene Atmosphäre im Lokal lobt und das Weiße Scherzl mit „fabelhaftem Semmelkren und getrüffeltem Cremespinat“ sowie die Mohnknödel mit Hollerkoch als „süßen Traum“. Die Galerie-Gastgeber finden es schön, dass ihr langjähriges Engagement honoriert wird. „Das ist auch ein Kompliment an unsere Lieferanten aus der Region, die uns ihre Qualitätsprodukte bringen“, so Robert Langeneder.

Die Gaststätte Figl mit Ulli Mesner und das Restaurant Galerie mit Robert Langeneder sind die ausgezeichneten „À la Carte“-Lokale in der Landeshauptstadt. | Steiner

Auch die Gaststätte Figl von Ulli Mesner darf wieder über 13 Punkte und zum fünften Mal über eine Haube im renommierten Gourmetführer jubeln. Die Tester loben den feinen Innenhof und genossen Lachsforelle und Beef Tatar als „gelungene Einstiege“. Das Rindsfilet war „ein voller Geschmackstreffer“.

Ebenfalls erwähnt im aktuellen Gourmetführer sind die Bar Yesterday mit ihrer „einzigartigen Auswahl an Spirituosen“ und der Gasthof Böck Roter Hahn als „Ort zum Wohlfühlen mit guter Wirtshausküche“.