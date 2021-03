Einzigartig, trashig und zurückversetzt in die 60er-Jahre des Punks – so wirken die Songs von Mastermind Felix Schnabl. Für seine Originalität und seine One-Man-Band „Salamirecorder“ erhielt der junge Künstler den Kulturpreis „Youngster of Arts“. Neben dem Solo-Dasein entstand im Lockdown ein weiteres Bandprojekt: „SALAMI SUX“.

Das Trio, bestehend aus Schlagzeuger „Thomsn’n’Roll“, Bassist „Mots T. Sux“ und Sänger sowie Gitarrist „Salamirecorder“, teilt die gleiche Einstellung zur Musik. So kreierten sie mit „Demo Tape“ ein Album, das „Punk aus einer Garage in St. Pölten“ international macht. Ganz nach dem Motto „back to the roots“ erschienen im Februar 13 Songs auf Kassette. Genres wie Rock’n’Roll, Surf und Garage-Punk sind darauf vertreten. Die Nummer „Sun Is Killing Me“ zeigt klar den ungeschliffenen Garage-Stil.

„Das Minimalistische – mit geringsten Mitteln das Bestmögliche rausholen, bis die Nummer richtig ,schiabt‘ – das macht uns aus“, beschreibt der 18-Jährige seine Liebe zu Punk und die Entstehung der Songs. Zusammengestoßen seien die Musiker über das Internet, so startete auch der Recording-Prozess. „Über ein Audio-Interface schickten wir uns von zu Hause aus Musikausschnitte“, erzählt Schnabl. Erst dann begaben sich die Künstler in den Proberaum. Komponiert, aufgenommen und produziert wurden die Lieder und Videos von den Künstlern selbst.

Künftig stehen einige Vorhaben an: „Auf Tour gehen, das ist zurzeit mein größtes Ziel“, so der Musiker. Live zu sehen sind „SALAMI SUX“ am Mittwoch, 17. März, um 19.30 Uhr via Facebook-Stream.