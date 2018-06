Laut Veranstalter ÖGB Niederösterreich waren es über 1.000 Menschen, die sich am AK-Platz in St. Pölten zur Demonstration zusammengekommen sind.

Neben Statements verschiedener Personalvertreter fand auch ÖGB Niederösterreich- sowie AKNÖ-Präsident Markus Wieser klare Worte zu den Regierungsplänen. Die Regierung beschließe eine Verschlechterung nach der anderen für die Arbeitnehmer – Wieser führte unter anderem das Ende der Aktion 20.000, die Kürzung von AMS-Geldern sowie die geplante Abschaffung der Jugendvertrauensräte an.

„Vor 100 Jahren ist der Acht-Stunden-Tag eingeführt worden. Und wir lassen uns nach 100 Jahren den Acht-Stunden-Tag nicht auf die Müllhalde der Geschichte werfen“, so die Kampfansage Wiesers. Es habe ihm noch nie ein Arbeitgeber einen Auftrag auf den Tisch gelegt, der nicht abgearbeitet wurde, weil die Arbeitnehmer so unflexibel sind. „Wenn die Regierung jetzt glaubt, dass sie Geisterfahren spielen können, dann werden wir ihnen zeigen, dass sie nicht in einer Einbahn, sondern in einer Sackgasse fahren“, erklärte Wieser kämpferisch.