In der Linzer Straße, im ehemaligen Café Gerstl wird derzeit fleißig umgebaut und renoviert. Noch heuer wird die Gastro-Familie Ocak wieder ein Lokal in St. Pölten eröffnen. „Wir planen eine ähnliche Speisekarte wie in Prinzersdorf, mit gepflegter mediterraner Küche und Mittagstisch“, erklärt Hasan Ocak, der künftig das Prinzersdorfer Restaurant betreut. „Mein Vater Deniz wird das St. Pöltner Lokal übernehmen, meine Schwester die Pizzeria Hausleitner in Wilhelmsburg“, verrät Hasan Ocak über die kleine familiäre Restaurant-Kette, die im Dezember komplett sein wird.

Ins City-Pop-up lockt zuerst Kinderkleidung, dann Deko. | Steiner

In der Rathausgasse hat Juwelier Yakut den danebenliegenden Laden des verstorbenen Juweliers Walter Sedina übernommen. „Wir werden dieses Geschäft weiterführen wie bisher, mit modernen Designer-Stücken und auch neuer Ware“, sagt Ilayda Acar, die beide

Geschäfte führt und im ersten Yakut-Shop vor allem wertvollen orientalischen Goldschmuck anbietet.

Pop-up-Store mit Deko-Raritäten

Im Pop-up-Shop in der Kremser Gasse 11 gibt es ab 8. November drei Tage lang einen Lager-Sale mit Kinderbekleidung des Böheimkirchner Unternehmens „mein kleines ICH“. Angeboten werden Kleidung und Accessoires für Kinder von 0 bis 12 Jahren sowie kleine Spielsachen.

Ab 14. November bis knapp vor Weihnachten bringt dann „Decopoint“, der größte österreichische Anbieter für Dekorationswaren, einen Sonderverkauf mit Weihnachts- und Dekorationsartikeln in den Popup-Store. Da gibt es dann auch für Privatkunden witzige und schöne Dinge, die sonst nicht so leicht zu finden sind.