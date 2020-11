Der Film über den mutigen St. Pöltner Bischof Michael Memelauer ist im Kasten. Corona zwingt Regisseurin Anita Lackenberger aber zu einem verspäteten Filmstart. Die Filmdoku „Das Land, der Bischof und das Böse“ ist fertig. Lackenberger hat nun gemeinsam mit Bischof Alois Schwarz – bereits vor Ankündigung des neuerlichen Lockdowns – beschlossen, die für November geplante Vorführung des Films auf das kommende Frühjahr zu verschieben. „Wir wollen niemanden gefährden“, betont Lackenberger.

Kern des Films ist die Silvesterpredigt 1941, in der Memelauer das nationalsozialistische Euthanasieprogramm, welches die Tötung behinderter Menschen vorsah, scharf kritisierte. Die Frage, warum dies keine Konsequenzen nach sich gezogen hat, kann auch Lackenberger nicht exakt beantworten: „Ich habe viel recherchiert, aber auch seine Verwandten, die Memelauers Nachlass verwalten, wussten es nicht.“ Im Zuge der Dreharbeiten habe sie ein paar interessante Geschichten gehört: Der damalige Gauleiter Hugo Jury habe sich in den 1920er-Jahren als Arzt ebenfalls sozial engagiert und daher Memelauer möglicherweise geschützt.

Unerschütterlicher Glaube hervorgehoben

„Er hat überhaupt viel riskiert – als beispielsweise die katholischen Vereine aufgelöst wurden, verhinderte er, dass die Nazis die Handkassen mitnahmen“, erzählt Lackenberger. Die Regisseurin ist selbst nicht besonders gläubig. Sie bewundert aber die Beharrlichkeit des mutigen Bischofs und hebt deshalb Memelauers unerschütterlichen Glauben im Film hervor.

Er war der Sohn eines Bauern und hat die Chance auf höhere Bildung erhalten, was damals nicht selbstverständlich gewesen ist. „Als er Bischof wurde, hat es geheißen: ,Was will der Papst mit dem Bauernbuben?‘“, erzählt die vom Werdegang Memelauers faszinierte Regisseurin.

Im Dezember, der genaue Tag ist noch nicht bekannt, wird die Film-Doku in der ORF-Sendung „Kreuz und Quer“ vorgestellt – um einen kleinen Vorgeschmack auf die Handlung der Filmdokumentation zu geben.