Während die meisten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eher an Wintersport wie Skifahren oder Langlaufen denken, freuen sich einige Abenteuerlustige auf ein prickelndes Badeerlebnis. Die Gruppe rund um Gregor Einicher trifft sich wöchentlich am Viehofner See, um in das eiskalte Wasser zu steigen und ein paar Meter zu schwimmen.

Über einen Freund ist er zum Eisschwimmen gekommen. „Daniel Kress und ich haben uns bei einem Pokémon-Go-Event kennengelernt und er hat mir von der Methode des Niederländers Wim Hof erzählt“, erklärt Einicher. Der Abenteurer hat einige Rekorde aufgestellt. Nördlich des Polarkreises absolvierte er etwa einen Marathon in kurzen Hosen, innerhalb von nur knapp fünfeinhalb Stunden. Seine Atemtechnik soll Extremsituationen besser ertragbar machen.

Badebegeisterte im Winter werden mehr

Den Viehofner See hält Einicher für den idealen Standort, um seinem Hobby nachzugehen: „Der Parkplatz ist nahe an der Badestelle und das Ufer fällt einigermaßen steil ab.“ Für ihn sei das sehr wichtig, da er es bevorzugt, Schritt für Schritt über das Ufer ins Wasser zu gehen. Er spüre gerne den Boden unter den Füßen. Seine Kollegen hingegen springen auch schon einmal gerne ins eiskalte Nass. „Darüber war ich als noch Ungeübter zunächst sehr verwundert.“

Langsam taucht Einicher also bei seinem Badegang in das Wasser ein, ehe er zu schwimmen beginnt. „Es ist das Gefühl der Gegenwart, das einen einnimmt. Man denkt nicht an gestern oder morgen. Man schwimmt in kaltem Wasser, hat das Hirn zwar ausgeschaltet, den Körper dafür voll eingeschaltet“, beschreibt er das Gefühl. Seine winterlichen Schwimmaktivitäten hält er neuerdings auch auf Video fest und stellt sie auf Youtube.

Einmal pro Woche mindestens empfiehlt Einicher, ein Bad im kalten Wasser. „Mittlerweile sind es schon sechs, sieben Leute, die mitmachen. Tendenz steigend“, so Einicher.

Sollte der See einmal zugefroren sein, „dann muss eben Werkzeug her, mit dem wir uns Zugang zum Wasser verschaffen können“.